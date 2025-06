El nombre de Paloma Lago ha saltado este martes a todos los titulares tras conocerse que la presentadora denunció, hace unas semanas, a Alfonso Villares por una presunta agresión sexual. La demanda ha sido admitida a trámite y ratificada por la supuesta víctima, por lo que el conselleiro do Mar ha presentado su dimisión y ha defendido su inocencia: "Quiero ser un ciudadano más, no un aforado". La ex cuñada de Ana Obregón, de 58 años, se encuentra "desbordada" ante la tormenta mediática que ha desatado y eso que no es la primera vez que se enfrenta a una guerra judicial de interés público.

Sucedió en 2008, cuando conoció a Wojciech Sarjus Zaleski, que se presentaba como un príncipe polaco. Comenzaron a intercambiarse mensajes, cartas y mails hasta que la amistad se convirtió en amor y empezaron una relación sentimental. Tal era la confianza de Paloma en su novio, presidente de la junta directiva de la entidad polaca de responsabilidad limitada Corpest Polska Zinvest Spólka, que cuando le ofreció la posibilidad de participar en un fondo de inversión denominado Polska Invest, ella aceptó sin dudarlo y le transfirió a su cuenta 140.000 euros. Sin embargo, el tal fondo, en realidad, no existía.

Al descubrir la estafa, y que no había sido la única en caer en las malas artes de este hombre, Paloma decidió interponer una denuncia contra el supuesto príncipe y comenzó una auténtica pesadilla para la presentadora. Según publicó 20 minutos, Lago recibió numerosas e insistentes amenazas de muerte e incluso sufrió un intento de asesinato por parte de este individuo: "Lo estoy pasando muy mal, mucha gente no sabe lo duro y serio que es todo esto", dijo al mencionado digital. La sentencia fue favorable para la presentadora y condenaron a Zaleski a dos años de prisión de los seis que pedía la denunciante. Falleció tiempo después por causas desconocidas.

Ella, dolida y humillada, jamás ha querido hablar públicamente del tema: "Mi abogado me defendió en su momento en los juzgados y consiguió meter a la persona que me estafó en la cárcel y cumplió dos años de condena. Esa es la información que yo te puedo dar que es la que a mí me atañe", dijo en una única ocasión.