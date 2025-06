La presentadora Paloma Lago ha denunciado a Alfonso Villares por un presunto delito de agresión sexual. Así se conoció este miércoles, después de que el político gallego presentara su dimisión en una comparecencia sin preguntas en la sede central del Gobierno gallego. Los hechos habrían sucedido hace un par de meses, pero ha sido en estos días cuando la modelo ha ratificado la demanda, que ha sido admitida a trámite. En ella, especifica que el incidente tuvo lugar en un ámbito privado. La noticia ha causado un gran impacto. Lago cuenta con el apoyo de su único hijo, Javier, fruto de su fallido matrimonio con Javier García-Obregón, uno de los hermanos de Ana Obregón.

Fue en 1990 cuando Paloma se casó con Javier García Obregón. La boda se celebró el 5 de octubre de ese año y, fruto de esta unión, nació Javier. Ambos se separaron en el año 2000, pero mantienen una relación cordial por el bien de su hijo, tal y como explicaba el joven el pasado año: "Mis padres siempre se han llevado muy bien y han hecho todo lo posible para que yo fuera el centro de todo y no me afectara nada. Y verlos a los dos juntos pues, la verdad que sí, me gusta mucho, claro".

Licenciado en Administración de Empresas por el IE Business School y con un máster que obtuvo en esta misma institución, el joven de 29 años lleva una vida discreta, dedicada a su trabajo en el mundo de los negocios -ocupa un importante cargo en la división de fusiones y adquisiciones de Banco Santander- y también a los suyos, entre ellos, su esposa, Eugenia Gil Muñoz, con la que el madrileño se casó el pasado año tras siete de noviazgo. Javier tiene tres hermanos por parte de padre. La mayor, Laura, es hija de una relación anterior de su padre. Este, con su mujer actual, María Thevenet, tiene dos hijos en edades adolescentes.

En su perfil de Instagram, donde reúne más de 6.000 seguidores, podemos comprobar que también es un gran amante del mar y de la naturaleza. Además, le encantan los animales y tiene una perra Golden Retriever llamada Chloé.

Javier mantiene una gran relación con sus padres y también con su madrina Ana. En una entrevista de 2022, explicaba que, tras la llegada de Anita, la hija-nieta de la actriz, veía a la presentadora pletórica. "Ha vuelto nacer, es impresionante la felicidad que rebosa, no se le quita la sonrisa de la cara", expresó. El joven, además, también era muy cercano a su primo Aless, por lo que su fallecimiento en 2020 fue un duro golpe para él.

Javier es uno de los primos con los que Aless solía veranear en Costa de los Pinos, en la casa de los García Obregón en Mallorca, junto a Celia Vega-Penichet (la prima favorita de Aless que será la encargada de cuidar de Ana Sandra cuando Obregón no esté en este mundo). También con otros sobrinos de Obregón, como Marta, hija de Juancho.