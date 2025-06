Ana Obregón recuerda su flirteo con David Beckham y desvela, por fin, qué pasó con Victoria: "Me enganchó de un tirante y me gritó..."

Han pasado ya 20 años pero el episodio se sigue recordando como una de las grandes anécdotas de la crónica social. Era el año 2005 y Ana Obregón se instaló en el hotel Santo Mauro mientras reformaba su casa. Allí coincidió con la estrella merengue del momento, David Beckham, y se lio parda: "Nos conocimos en el gimnasio, él empezó a mensajearme y Victoria se puso celosa", ha contado 'La Fantástica'.

La actriz asegura que no pasó nada entre ellos (más que un coqueteo virtual) pero sí admite que tampoco le hubiera importado: "La primera vez que le vi fue en las escaleras, nos cruzamos y yo casi me caigo redonda", ha confesado a Sonsoles Ónega. "Claro que le ponía ojitos, ¿pero no os acordáis de él? ¡Cómo no voy a ponerle ojitos! Era guapísimo y olía muy bien", ha confesado.

Sin embargo, la tontería duró poco, concretamente lo que tardó Victoria en enterarse de que su marido ligaba con una española a la que bautizó como "Barbie geriátrica". La Spice Pija, decidida a marcar territorio, fue a buscar a Obregón: "Yo estaba haciendo estiramientos de piernas en el suelo y no llevaba gafas así que no veía un pimiento, pero de fondo se acercaba una figura pequeña acompañada de dos hombres muy grandes. Y era Victoria", ha recordado Ana. "Me cogió del tirante de la camiseta y me dijo 'Stop'. Me sorprendió porque creía que quería saludarme". Y ha continuado: "Se enfadó. Me dijo algo así como que dejara a su marido en paz y que yo solo quería hacerme famosa. Y le dije 'Nada, todo tuyo".

La anécdota de los Beckham y Obregón ha salido a colación de la entrevista de Mar Flores en el podcast La casa de mi vecina, donde asegura que las mujeres sienten rechazo hacia ella porque creen que quieren robarle a sus maridos. Preguntada por esto, la ex de Lequio ha recordado: "A mí no me quitó a Alessandro porque cuando salieron aquellas imágenes de ellos, hacía tiempo que yo no estaba con el padre de mi hijo. Mar estaba con Fernando Fernández Tapias, que yo le adoraba porque era muy amigo de mis padres". En ese momento, la abogada Teresa Bueyes ha pedido a Ana que guardara silencio: "No se puede hablar del pasado, no se puede decir nada de eso. Hablad del presente", la ha abroncado en directo. "¡Pero si me han preguntado! Alessandro salía con Mar y Mar salía con Fernando, todos juntos al tiempo, pues que se lo pasen bien, ¿qué quieres que te diga?". Y ha intentado arreglar el patinazo con elegancia: "Yo no he robado el marido a nadie en mi vida y creo que Mar tampoco".