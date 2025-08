Las vacaciones de Colate en la casa que Ana Obregón no logra vender en Mallorca: "Donde todo empezó"

Fue este fin de semana cuando Ana Obregón negó tener problemas a la hora de vender la casa familiar de Costa de los Pinos, en Mallorca. "Sí, todo es falso. Es que la gente es tan inculta que confunde antigüedad con viejo decrépito. ¿Sabes lo que te digo?", explicó visiblemente molesta después de que trascendieran los problemas que ella y sus hermanos están teniendo para hacer caja con la mansión que heredaron de sus padres. Ella, con la credibilidad que le caracteriza desde hace años, rechaza cualquier versión que hable de complicaciones en la venta o de un deterioro especial de la propiedad.

Si bien, la bióloga no puede negar un hecho innegable: no la han vendido a pesar del tiempo que lleva puesta a la venta. De hecho, desde Informalia comprobamos, tal y como habíamos avanzado, que no se han recibido visitas. Y en mitad de todo este contexto, quien ha sorprendido también este fin de semana ha sido Colate, que en su cuenta de Instagram ha compartido unas imágenes precisamente desde la casa familiar de los García Obregón.

Ha sido Javier, uno de los cinco hermanos Obregón, quien le ha abierto las puertas de El Manantial, como así se llama la mansión, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Mallorca con vecinos como Ágatha Ruiz de la Prada. "Donde todo empezó, en el paraíso", escribió el hermano de Samantha Vallejo-Nágera en su perfil de Instagram, junto a un carrusel de fotos en las que no solo se incluía una con el anfitrión, con Javier, sino también una serie de imágenes exclusivamente de la casa como si quisiera presumir de ella en mitad de todas las informaciones publicadas.

"Gracias Javier y María [la mujer de Javier]. Histórica vuelta a nuestras raíces", completó Colate en su post. La amistad de los Colate con los García Obregón (los hermanos se reparten la casa de Mallorca por semanas desde que murieron sus padres) viene de años y años atrás. Especial es la relación del ex de Paulina Rubio con Javier, pero también con Ana. Hay que recordar que uno de los buenos amigos que la presentadora encontró en Miami cuando, hace más de diez años, decidió trasladarse allí para estar más cerca de Aless (cuando este estudió en Carolina del Norte) fue Colate. Incluso se rumoreó que entre los dos había algo más que una amistad.

Durante esta escapada a Mallorca, lo que no ha desvelado Colate es si ha estado acompañado o no por su novia, Alejandra Conde, la hija de Mario Conde. Hace unos días, Nicolás y Alejandra sí fueron vistos en Pedraza, la tierra segoviana de la familia, tras la reciente resolución de un juzgado de Florida que ha enviado a su hijo Andrea con Paulina a un campamento en España sin la intervención de ninguno de sus progenitores con el propósito de darle un descanso de los entornos familiares.