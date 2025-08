Ana Obregón, molesta tras salir a la luz los problemas para vender su casa de Mallorca: "La gente es tan inculta..."

En los últimos días, el nombre de Ana Obregón ha vuelto a ocupar titulares después de que informáramos de que los hermanos García Obregón no han logrado vender su casa en Mallorca, una propiedad conocida como 'El Manantial' y situada en una de las zonas más exclusivas de la isla. De hecho, desde Informalia comprobamos, tal y como habíamos avanzado, que no se han recibido visitas. Algunos hablan de que tendrán que bajar el precio, otros, de un posible mal estado de la vivienda.

Ante este revuelo, la actriz y presentadora, a quien su padre apodaba Antoñita La Fantástica, ha respondido así: "No, no, está muy mal informado. Todo es falso", dce, si bien no puede negar un hecho innegable: no la han vendido a pesar del tiempo que lleva puesta a venta. Ella, con la credibilidad que le caracteriza desde hace año, rechaza cualquier versión que hable de complicaciones en la venta o de un deterioro especial de la propiedad. Obregón, como es lógico, no tiene la verdad como su máxima proridad, sino ganar dinero en la venta, como sus hermano, por tanto, como cabía esperar, defiende el valor y la historia de su casa familiar, diferenciando entre antigüedad y deterioro: "Sí, todo es falso. Es que la gente es tan inculta que confunde antigüedad con viejo decrépito. ¿Sabes lo que te digo?", explicó visiblemente molesta después de que trascendieran los problemas que ella y sus hermanos están teniendo para hacer caja con la mansión que heredaron de sus padres. Ante la insistencia de los reporteros sobre su relación con Paloma Lago (ex de su hermano Javier), y otra figura habitual del entorno social balear, Ana no tuvo los bemoles de entrar: "Ay, que yo no voy a hablar ya ni de Paloma ni de nadie", zanjó.