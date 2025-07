El hermetismo con el que Buckingham Palace gestiona las enfermedades de Kate Middleton y Carlos III ha dado pie a todo tipo de rumores desde que, a principios de 2024, ambos fueran diagnosticados y lo anunciaran personalmente a través de unos vídeos. En las últimas semanas, medios y expertos han señalado que la princesa de Gales experimenta una continua y progresiva mejoría mientras que su suegro, sin embargo, no levanta cabeza. Esta misma semana, sin ir más lejos, la actriz británica Joanna Lumley, muy cercana a la Corona, afirmó sobre el rey: "Es excepcionalmente valiente porque está realmente enfermo". Unas declaraciones que hicieron saltar las alarmas y que el propio Carlos III se ha encargado de 'apagar' en su última aparición pública.

Fue el martes, durante una visita a Newmarket. Tras visitar las instalaciones del Jockey Club en el centro de la localidad de Suffolk, el rey Carlos, acompañado por Camilla, salió a dar un paseo para saludar al público y se paró a hablar con Lee Harman, una mujer de 54 años que le preguntó al monarca cómo se encontraba: "Le pregunté cómo estaba y me dijo que ahora se sentía mucho mejor y que era 'Una de esas cosas", ha declarado ella a la agencia de noticias PA. La señora asegura que el monarca se mostró muy amable con ella, que también ha sufrido un cáncer: "Me preguntó cómo estaba yo y le dije que ya me habían dado el alta".

El padre de Guillermo y Harry de Inglaterra fue diagnosticado de un cáncer a principios de 2024, después de ser intervenido por un agrandamiento de próstata. No especificó si el tumor afecta a otros órganos o en qué estadio se encuentra, pero sí que recibiría un tratamiento de quimioterapia controlado por los médicos. Tras pasar un tiempo de 'baja', en el que la reina y el príncipe de Gales lo sustituyeron al frente de la Corona, el rey se incorporó a la agenda institucional con energías renovadas, aunque se mantiene en tratamiento.