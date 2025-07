La esperanzadora conversación del Rey Carlos III con Camila para agarrarse a la vida en plena lucha contra el cáncer: "Saldré adelante"

Se ha desvelado una conversación que han mantenido los reyes Camila y Carlos sobre su batalla contra el cáncer. Una lectora de labios británica ha destapado que el monarca tiene la convicción de que vencerá la enfermedad: "Saldré adelante", le dice a su mujer. Las enfermedades de Carlos III (76 años) y de Kate Middleton (43 años) han obligado tanto al rey como a la princesa de Gales a ausentarse de determinados actos. El primogénito de Isabel II se enfrenta a su tratamiento de quimioterapia, lo cual no le ha impedido que siga acudiendo a algunos eventos anteponiendo incluso su salud hasta que su equipo médico se lo ha tenido que impedir en algunas ocasiones. Por ello, la prensa británica ha sacado a la luz una conversación privada que mantuvieron el monarca y su mujer relacionada con esta batalla contra el cáncer.

En medio de una de las etapas más delicadas de su reinado, el Rey Carlos III ha protagonizado un momento de gran carga emocional que ha conmovido al Reino Unido. El monarca, de 76 años, se enfrenta un cáncer que le ha obligado a apartarse de ciertos actos de la agenda pública, aunque continúa mostrando una determinación férrea por seguir adelante. Esta actitud se ha reflejado en una conversación íntima con la reina Camila que ha salido a la luz gracias al análisis de una lectora de labios británica. Según reveló el diario The Mirror, la escena ocurrió durante el tradicional desfile del Trooping the Colour, celebrado en junio. Aunque el cumpleaños real de Carlos es en noviembre, esta ceremonia militar sigue la costumbre instaurada en tiempos pasados de festejar el aniversario de los monarcas en verano, aprovechando el buen clima. En el balcón del Palacio de Buckingham, los miembros de la familia real saludaron a la multitud, pero los rostros y gestos del rey no pasaron desapercibidos.

La experta en lectura de labios Nicola Hickling ha desvelado ahora la conversación que mantuvieron Carlos y Camila durante el paseo en carruaje que les llevó hasta el palacio. La reina, consciente del desgaste emocional y físico que está suponiendo la enfermedad para su esposo, le preguntó con delicadeza: "¿Estás completamente seguro?". La respuesta del monarca no dejó lugar a dudas sobre su estado de ánimo y su deseo de aferrarse a la vida: "Saldré adelante hoy, me pone muy sensible y no sé por qué", contestó Carlos, acompañado de un leve gesto de la mano.

Según Hickling, los movimientos del rey fueron el reflejo de un momento de vulnerabilidad poco habitual en un monarca que, pese al tratamiento de quimioterapia, ha seguido cumpliendo con algunos compromisos públicos. "En un instante, se seca una lágrima disimuladamente y se nota que sus ojos están enrojecidos. Está visiblemente emocionado", relató la experta.

Estas palabras, que han tenido un fuerte eco en la prensa británica, son la prueba de que el rey Carlos está viviendo un proceso complicado, pero con la firme intención de sobreponerse a la enfermedad. Desde que se conoció su diagnóstico, el monarca ha querido mantener cierta normalidad en sus funciones institucionales, aunque en varias ocasiones ha sido su equipo médico quien le ha aconsejado parar para preservar su salud.

La lucha contra el cáncer y la reconciliación familiar

El complicado estado de salud del rey Carlos III ha coincidido con otro tema que ocupa los titulares en Reino Unido: la posible reconciliación con su hijo menor, el príncipe Harry. Desde que en 2020 Harry y Meghan Markle decidieron abandonar sus responsabilidades dentro de la familia real, la relación entre padre e hijo se ha visto deteriorada, sobre todo tras la publicación de sus memorias y varias entrevistas en las que el duque de Sussex lanzó duras críticas contra la Corona. Sin embargo, la enfermedad del monarca ha cambiado el foco y, según fuentes cercanas a la familia, ha propiciado un acercamiento. Harry ha viajado en varias ocasiones a Reino Unido en los últimos meses, y aunque no siempre se ha reunido con su padre, las últimas informaciones apuntan a que los asesores de ambos están en contacto para limar asperezas.

Uno de los puntos clave de estas conversaciones es el compromiso del príncipe Harry de no realizar más declaraciones públicas que puedan dañar a la institución. Según fuentes citadas por la prensa británica, ese sería el único requisito que Carlos habría puesto para avanzar hacia una posible reconciliación. La próxima visita de Harry al Reino Unido, prevista para septiembre, podría ser determinante para confirmar si el acercamiento se materializa de forma definitiva. No obstante, el distanciamiento entre los hermanos, Guillermo y Harry, parece más difícil de resolver. El heredero al trono continúa dolido por las declaraciones de su hermano pequeño y mantiene la distancia, volcado por completo en cuidar de su esposa Kate Middleton, también en tratamiento oncológico.