Ana Obregón se rompe al recordar los veranos con su hijo Aless en Mallorca y anuncia que este año hará su último posado en bikini

Desde hace cinco veranos, nada es igual para Ana Obregón. La pérdida de su hijo Aless marcó un antes y un después, pero aún así la actriz mantiene la tradición de volver a El Manantial, la finca familiar en Mallorca donde vivió sus momentos más felices y protagonizó sus inolvidables posados en bikini. Este año, volverá acompañada de su nieta Ana, nacida por gestación subrogada en marzo de 2023, quien se ha convertido en su motor de vida. Tal y como adelantamos en Informalia, la presentadora comenzará sus vacaciones el próximo 5 de agosto. Y este viernes, en Y ahora Sonsoles, la ex de Alessandro Lequio ha confesado lo difícil que sigue siendo para ella recordar aquellos veranos junto a Aless en la isla balear.

Ana no ha podido evitar que los recuerdos la invadan al hablar de la finca familiar. "Cada vez que pienso en esa casa, pienso en cómo le gustaba a mi hijo", ha confesado con la voz entrecortada. Pero lo que más le pesa es una reflexión que ha repetido muy insistente: "Lo que más pienso es en 'qué feliz era y no lo sabía'. Qué faena". Y ha añadido: "Cuando seáis felices y tengáis a la gente que queréis a vuestro lado, daos cuenta de que sois felices, por favor. No hay nada peor que llegar a decir eso".

Tras la emisión de un vídeo recopilatorio con algunos de sus momentos más icónicos en Mallorca, la modelo no ha podido evitar venirse abajo. "A Anita le voy a enseñar todo. He visto las imágenes de mi niño de pequeño y es clavada", ha dicho, muy emocionada. Pese al dolor, asegura que quiere disfrutar del verano junto a su nieta: "Su sonrisa hace que el dolor se calme un poquito". Con la voz entrecortada, ha recordado lo especial que es para ella la casa familiar: "Es una casa llena de recuerdos de toda mi vida… Somos cinco hermanos, y me toca ir ahora", ha aclarado.

También ha dado detalles del que será, según ha contado, el último posado de Anita: "A partir del año que viene, Anita ya no estará en ningún sitio", ha afirmado con rotundidad. "Yo sé que todo el mundo lo hace, hasta los Reyes, las influencers… me parece fenomenal, cada uno que haga con su vida lo que quiera, pero el año que viene ya se acabó". Una decisión que, ha aclarado, responde al deseo de proteger la intimidad de la pequeña. "No quiero que aparezca ni que la reconozcan, ya va a cumplir tres añitos", ha explicado.

Sobre su mítico posado en bikini, que durante décadas ha simbolizado el arranque del verano en la crónica social, ha reconocido con cierta nostalgia: "Probablemente este sea también mi último posado. Yo ya no estoy para eso".

Como mencionamos, la imponente mansión familiar de los García Obregón en Son Servera, Mallorca, sigue esperando comprador. Esta exclusiva propiedad frente al mar salió al mercado por 35 millones de euros, pero pese a su ubicación privilegiada, sus impresionantes dimensiones y el valor sentimental que guarda, apenas ha recibido visitas. Todo indica que, si la situación se alarga, los herederos podrían verse obligados a bajar el precio para cerrar la venta.