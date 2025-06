La denuncia interpuesta por parte de Paloma Lago contra el consejero gallego Alfonso Villares por una presunta agresión sexual ha desatado un tsunami mediático. Las primeras reacciones no tardaron en llegar este jueves al conocerse la noticia. Entre ellas, la de Ana Obregón, su excuñada: "Esto es tremendo", dijo. Y este viernes ha sido Javier, hermano de la actriz, quien ha pronunciado sus primeras palabras sobre el caso. Casado con Lago durante la década de los 90, tienen un hijo en común, también llamado Javier.

El hermano de la protagonista de Ana y los 7 no ha entrado en detalles pero ha asegurado que Paloma cuenta con su apoyo "siempre", y más en momentos como este: "Absolutamente, apoyo total". Ha reconocido estar "preocupado" por la situación, aunque ha asegurado que su ex se encuentra "perfectamente".

Sin embargo, ha dicho que no ha hablado con ella del tema: "No, no he podido hablar con ella", ha contestado, reconociendo, eso sí, que ha hablado con su hijo en común. "He hablado con mi hijo, pero no hemos hablado casi de nada".

Su hermana Ana, como decíamos, sí habló al respecto: "Creo firmemente en su palabra. Conociéndola, ha debido pasar algo muy serio para que ella dé este paso", dijo en el programa de Sonsoles Ónega, donde colabora. Sobre si se puso en contacto con Paloma, añadió: "Le ofrecí todo mi apoyo, pero no me contestó y ella siempre contesta. Entiendo que ahora necesita tranquilidad". También habló sobre su sobrino: "Yo he escrito a Javi esta mañana, por supuesto, es mi ahijado, y le he dicho que tiene todo mi apoyo, y que lo que necesite, aquí estoy. Para un hijo esto es tremendo".

Y sobre Paloma, añadió: "Mi hermano habla con ella casi a diario y yo mucho también. Cuando ocurre un hecho tan delicado, tan doloroso, tan malo para la familia, para el entorno, para los padres, para tus hijos… A mí lo que me preocupa, porque son parte de mi familia, es cómo se encuentran". Y sentenció: "Ella lo ha pasado fatal, pienso en su madre, que acaba de enviudar, y qué necesidad tenía Paloma de hacer esto, lo que se le viene encima ahora... Si ha dado el paso, tiene que haber algo muy serio. Hay que denunciar".

La denuncia

Según fuentes cercanas a la investigación, citadas por El programa de Ana Rosa, Lago sostiene que fue víctima de una agresión sexual mediante sumisión química, una modalidad de delito que implica el uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima. La presentadora asegura que se despertó al día siguiente completamente desorientada y desnuda en su vivienda. Fue entonces cuando un familiar suyo, alarmado por su estado, la encontró "mareada" y en condiciones anómalas. Ese familiar es su sobrino, quien reside justo al lado del domicilio de Lago y ha sido citado como testigo en la causa judicial: "Yo estaba ahí ese día y me han citado para declarar en el juzgado", anunció el joven este jueves en TardeAr. Aunque prefirió mantener en reserva los detalles de lo que presenció, aseguró ser un "testigo circunstancial": "Presencié algo, pero no quiero decir el qué. Paloma quiere que sea discreto y yo respeto eso".