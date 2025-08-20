"Ni un euro, cero patatero": Bertín Osborne niega que haya cobrado por el posado con su hijo y cuando le preguntan por Gabriela...

"Esta portada es la portada del verano y vale mucha pasta". Así de claro ha hablado Isabel Rábago. El protagonista del día es Bertín Osborne, que además tal y como hemos publicado recientemente entró en la lista de morosos de Hacienda. Junto a él, en una fotografía por separado, aparece Gabriela. Ambos posan para Hola con su hijo menor de edad -bebé- que tienen en común. Publicamos que algunos expertos elevan a 65.000 euros esta portada del verano, que nos recuerda a todas las que Ana Obregón con su hija-nieta. El cantante ha salido al paso y ha negado que haya cobrado.

Son las primeras declaraciones de Bertín Osborne tras la portada de Hola con su hijo David. Posado por separado del pequeño con su madre en una estratégica producción fotográfica que viene a normalizar su separación con un bebé en común. En estas primeras palabras, Bertín ha negado que se haya embolsado dinero por esta primera plana. Así lo ha recogido Y ahora Sonsoles a través del testimonio de Paloma García Pelayo, que le ha preguntado: "¿Y Gabriela?"

"No quiero que mi hijo fuera un escondido", ha insistido el artista. "Me decidí porque Gaby me lo pidió, recapacité y hablé con quienes tenía que hablar y nada más", explica. "Si me he escondido, que no quiero ser padre... pues ahora he cambiado de opinión y he decidido hacerlo así", remata. "Lo pensé y hablé con mis hijas, con mis hijos y con mis hermanas. Tenía que hablarlo con mi familia. Todos me dijeron que si es lo que quería hacer, adelante", asegura Bertín que encontró apoyo en los suyos.

"He tenido que leer que si es un montaje, que si nos aprovechamos, que no posamos juntos para luego hacer el bautizo", relataba Paloma citando palabras del cantante. "Esto lo han hecho de mutuo acuerdo, han posado por separado y es una entrevista que no se ha hecho en casa de Bertín y que ella pensaba que iba a ser un reportaje más familiar. Decidieron que no iban a posar juntos porque iban a dar una falsa idea y no iban a confundir al lector. Es uno de los primeros casos que se posa así para dar normalidad a una unión de padre hijo y madre por separado. No recuerdo antecedente", subraya Paloma para después recalcar: "Y Bertín, molestísimo porque se piense que es un montaje. No solo no ha cobrado ni un duro...", ha dicho que quiere dejarlo "bien claro": "Cero patatero". "¿Y Gabriela?", le preguntó García-Pelayo por su ex: Y Bertín le ha respondido: "Eso no te lo puedo contestar. Gabriela habló con la revista directamente"; y él -ha dicho Paloma- "solo hizo las fotos".