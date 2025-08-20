Patricia Pardo, escandalizada tras la portada de Bertín Osborne con su hijo: "¿Perdona? Esto no es verdad"

Muchas han sido las reacciones que han llegado este miércoles tras la portada de Bertín Osborne (70) con su hijo con Gabriela Guillén, a quien tardó cinco meses en reconocer tras su nacimiento en diciembre de 2023. También las tertulias televisivas se han llenado de contertulios comentando la portada. No solo porque se trate de Bertín y la cola que ha traído el asunto familiar desde el nacimiento de la criatura, con demanda de paternidad de por medio y cruce de acusaciones entre los padres, sino también por el debate de exponer a un menor en una exclusiva a cambio de unas monedas que algunos expertos elevan a 65.000 euros.

Hay que destacar, además, que Bertín ha protagonizado esta portada tras entrar este verano en la lista de morosos de Hacienda, pero trata de justificarse en el interior del semanario: "El porqué de estas fotografías es por darle visibilidad a esta situación y que no sea como un niño escondido. Y yo, encantado. El niño es una monada. Y cariñosísimo. Es un amor".

Alejandra Rubio, que vendió la noticia de su embarazo a Hola pero no ha protagonizado, por el momento, ninguna exclusiva con su hijo con Carlo Costanzia, se ha mostrado tajante en Vamos a ver: "¿El niño va a tener su lugar por salir en una revista? Perdóname, pero en mi opinión, que utilices a un menor para un beneficio económico me parece una barbaridad".

Y la que tampoco se ha quedado corta es Patricia Pardo, madre de las pequeñas Aurora y Sofía fruto de su anterior matrimonio con el policía Fran Márquez y también del pequeño Luca, el niño de sus ojos junto a Christian Gálvez: "Solo voy a decir lo siguiente. Yo esta mañana llego a las 7 de la mañana a la redacción, me pongo a hablar con mi amiga Inma Perea, que es la coordinadora de corazón, y de repente debajo de la pila de revistas veo la portada de Hola y digo: '¿Perdona? Esto no es verdad'. Pues es verdad. Ha pasado", ha dicho la presentadora, que toma las riendas en solitario de Vamos a ver tras el salto de Joaquín Prat a las tardes de Telecinco.

En redes sociales, otros rostros conocidos como María Patiño, que vuelve a TEN con Belén Esteban, también se han pronunciado: "Uff, qué horror". Y ha criticado las declaraciones de Bertín: "Es decir, los que protegemos a nuestros hijos, los escondemos". Además, ha dejado un mensaje sin destinatario pero que muchos de sus seguidores piensan que va dirigido a Gabriela Guillén. La paraguaya ha protagonizado la exclusiva con Bertín, aunque sin posar con él. No hace mucho aseguró que es "un cero" como padre: "Sé con toda seguridad que ella se arrepentirá. Ha caído en la trampa", ha escrito la que fuera presentadora de Sálvame.

Uffff q horror https://t.co/Eb0Fs2G7wx — Maria patiño (@maria_patino) August 20, 2025

Es decir , los q protegemos a nuestros hijos, los escondemos ? https://t.co/i1d1vF0UJ3 — Maria patiño (@maria_patino) August 20, 2025