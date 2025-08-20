El posado del cantante con su último hijo, fruto de su relación con la modelo paraguaya, ha sido una de las sorpresas del verano. Y de las polémicas, porque las redes sociales no han dejado títere con cabeza. Tirando de hemeroteca, han recordado los días en los que Bertín Osborne renegaba del pequeño o Gaby Guillén aseguraba que jamás expondría a su hijo en los medios de comunicación. El primero en responder a las críticas ha sido el presentador, asegurando que no había cobrado nada ("cero patatero") por este reportaje y la sorpresa ha llegado cuando la empresaria lo ha matizado, prácticamente desmentido: "Obviamente que se ha cobrado y todo el beneficio es para el niño".

Pero no es el único punto en el que Gaby contradice la versión de Bertín Osborne. Él ha asegurado que fue ella quien le ofreció hacer el reportaje para la revista Hola; ella, sin embargo, puntualiza: "No salió de mí hacer un reportaje, la revista nos contacta y nos lo ofrece a ambos. Lo hablamos los dos y nos pusimos de acuerdo para hacerlo". Y añade: "Lo hicimos para normalizar la situación, no tiene más trascendencia. Teníamos buena intención y no queríamos demostrar más que que tenemos una relación cordial porque hay un niño de por medio".

Gabriela, que ha atendido a los medios a las puertas de su negocio, en el centro de Madrid, ha concluido sus declaraciones con un par de 'zascas' para su ex. Por un lado, ha asegurado que Bertín "está cómodo" con su hijo porque "tiene buena mano con los niños" ya que "tiene muchos"; por otro, se ha negado a ponerle 'nota' como padre: "Yo no soy quién para calificarlo, cada uno hace lo que puede y ya está".

La empresaria ha finalizado su intervención asegurando que no quiere malentendidos ni nuevos enfrentamientos con el padre de su hijo: "Todo seguirá bien entre nosotros si vosotros (la prensa) no retorcéis las cosas". Pero Gaby, como siempre, da una de cal y otra de arena: "No voy a dar más detalles sobre el acuerdo con la revista porque, por contrato, no puedo hablar de ello", ha respondido al pedirle que aclarara algunos puntos confusos.

La versión de Bertín Osborne

Las palabras de Gaby Guillén han puesto en entredicho las últimas declaraciones del presentador que, muy enfadado tras la lluvia de críticas recibida este miércoles, ha asegurado: "No he cobrado nada por hacer este reportaje, cero patatero". Y también: "Me decidí porque Gaby me lo pidió, recapacité y hablé con quienes tenía que hablar y nada más. Si me he escondido, que no quiero ser padre... pues ahora he cambiado de opinión y he decidido hacerlo así. Lo pensé y hablé con mis hijas, con mis hijos y con mis hermanas. Tenía que hablarlo con mi familia. Todos me dijeron que si es lo que quería hacer, adelante", ha dicho.

"No quiero que mi hijo sea un escondido", ha continuado. "He tenido que leer que si es un montaje, que si nos aprovechamos, que no posamos juntos para luego hacer el bautizo, la Primera Comunión... ¿pero estamos locos? Yo no necesito nada de esto. ¿Qué tengo que hacer, demandar a todo el mundo? ¿De verdad tengo que hacerlo?", ha dicho furioso.