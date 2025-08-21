Manuel Díaz reacciona a la pulla de Bertín a El Cordobés padre en su exclusiva: "He hecho lo que él no hizo", dice el cantante

Bertín Osborne se ha convertido en el protagonista de la semana a raíz de la excluvisa en Hola en la que muestra a su hijo con Gabriela Guillén, el mismo al que no reconoció hasta cinco meses después de su nacimiento en diciembre de 2023, asegurando que a estas alturas de la vida, a sus 70 años, se negaba a ejercer de padre. En las últimas horas se ha generado un cruce de versiones entre la paraguaya y él. Ella asegura que sí han cobrado ("Obviamente que se ha cobrado y todo el beneficio es para el niño") y él que no ("No he cobrado nada por hacer este reportaje, cero patatero"). Desde Informalia, en cambio, hemos repasado el historial del cantante de ranacheras con su revista de cabecera, que además ha reaccionado con un comunicado nada habitual (curioso) apoyando la versión del cantante. Este verano, además, conocimos que el presentador entró en la lista de morosos de Hacienda junto a otras personalidades como Isabel Pantoja. Y ahora es cuando posa con su hijo.

Y más allá del debate que ha generado el hecho de que Bertín exponga a la criatura a cambio de un dinero o no (porque él sostiene que ha mostrado su imagen para que no estuviera "escondido" y darle su lugar), en el interior del semanario también dio unas declaraciones en las que nombraba a Julio Iglesias y a Manuel Benítez El Cordobés.

Al primero, por su trifulca en los tribunales con Javier Santos. El juez falló a favor de este, pero nuestro cantante más internacional, que ha adquirido recientemente una casa en Galicia, nunca lo reconoció como su hijo, sin llegar a presentarse en el juzgado y comenzando entonces una agria batalla judicial que continúa a día de hoy. En cuanto a Manuel Benítez El Cordobés, no fue hasta febrero de 2023 cuando conocimos que por fin estrechó lazos con su hijo tras toda una vida sin reconocerlo. Virginia Troconis, la mujer de Manuel Díaz, jugó un papel crucial en la unión entre un padre poco padre y un hijo que siempre anheló ser acogido sentimentalmente por su progenitor.

"No soy un padre a la fuga y he hecho lo que no hizo Julio Iglesias o Manuel Benítez El Cordobés", expresó Bertín en su última exclusiva. Preguntado por estas declaraciones, El Cordobés hijo se ha limitado a decir, quitándole hierro al asunto y respondiendo con una sonrisa: "No he visto nada de Bertín últimamente. Pero vamos, que Bertín es un fenómeno y seguramente va a salir todo de lujo". Lo ha dicho en Madrid tras regresar de sus vacaciones de verano con Virginia Troconis en Marbella. Sobre el paso que ha dado Bertín a la hora de reconocer a su hijo, sí ha celebrado ante los micros de EuropaPress: "Claro que sí, como debe ser". Sobre el cantante y lo que respecta al niño, alguna vez anterior el torero ya se pronunció al ser preguntado al respecto.