Fichamos el elegante bañador con efecto estilizador de Virginia Troconis en sus vacaciones con El Cordobés

Más de dos décadas después de iniciar su relación, Manuel Díaz El Cordobés (57) y Virginia Troconis (45) continúan formando uno de los matrimonios más estables del panorama nacional, y este verano lo han demostrado una vez más al regalarse unas románticas vacaciones sin sus hijos -Manuel (21) y Triana (17)- en Marbella. "Cada vez me doy más cuenta de que hemos intentado emprender un camino en común y lo estamos llevando a cabo. Tenemos un proyecto de vida que es estar juntos e intentar ser felices cada día y que nuestros hijos sean felices", contaba recientemente el diestro, que sigue igual de enamorado que el primer día. Siempre que puede, se deshace en halagos hacia su esposa, de quien admira su forma de ser y su elegancia.

Una muestra de ello es la elección de estilo que la venezolana hizo en su escapada a la playa. Más allá de la complicidad y el amor que derrochó con el torero en un paseo por la orilla del mar, luciendo un cuerpo diez, también llamó la atención su elegante bañador, tal y como se ha podido comprobar este miércoles en Diez Minutos.

Troconis se enfundó en un sofisticado diseño en color negro con escote recto, tirante ancho, detalle de doble fila de pequeños botones dorados en la parte delantera y dos coquetos falsos bolsillos a la altura de la cintura con efecto estilizador, que le sienta a las mil maravillas y potencia al máximo tanto su figura como su bronceado.

El vestido es un modelo de la firma francesa Maiô, que, como reza en su página web, encarna el lujo y la elegancia en el mundo de la moda de baño, redefiniendo los bañadores gracias a piezas que se convierten en auténticas obras de arte que combinan la elegancia informal con una sofisticación meticulosa, fusionando a la perfección la modernidad con el encanto clásico. Sus precios rondan los 300 euros y, aunque el diseño que llevó la creadora de contenido ya no está disponible, hay modelos similares en color chocolate y verde oliva con detalles de arandelas doradas, en sintonía con los botoncitos el bañador de la venezolana.