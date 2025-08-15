Un viaje a Bali, una declaración de amor y dos anillos. Con estos ingredientes, los rumores sobre una boda entre Alba Díaz y su novio, Marcos Terrones, inundaron las redes sociales y a falta de confirmación por parte de los protagonistas, Manuel Díaz 'El Cordobés' ha respondido a las preguntas de sus compañeros este jueves desde Tardear: ¿se viste de padrino para llevar a su hija al altar?

El torero aseguraba que Alba todavía sigue en Bali y no había podido hablar largo y tendido con ella: "Hombre, es ley de vida, llevar a los hijos al altar y a mí me encantaría, pero de momento creo que no, a mí no me ha dicho nada", aseguraba. Después admitía que se habían mensajeado unas horas antes y leía el mensaje en directo: "Papá, esto te va a encantar [...] La próxima vez tienes que venir tú con Virginia y aprovechamos la boda los cuatro... ¡Se me ha escapado!", exclamaba el torero.

El Cordobés se 'escondía' tras un sillón mientras se desataba la locura entre sus compañeros, especialmente Verónica Dulanto y Leticia Requejo. Sin embargo, el marido de Virginia Troconis no tardaba en desvelar que todo era una broma: "Me he inventado el mensaje". Las chicas no ocultaban su sorpresa y su decepción: "Oye, que me lo he creído, qué bien actúas".

Finalmente, Manuel Díaz ha asegurado que el intercambio de anillos entre su hija y el novio era para celebrar su segundo aniversario como novios y que no había boda a la vista, aunque él sueña con ver a su hija vestida de blanco: "Esa decisión es de ellos, pero yo le recomendaría que lo hicieran. Son momentos muy bonitos, especialmente para una novia, elegir el vestido y todo eso. Yo la llevaría al altar y me tocará pagar el convite, claro", ha dicho entre risas.