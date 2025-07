Son muchos los éxitos que ha cosechado el torero a lo largo de sus 57 años, y no solo dentro de las plazas de toros, de las que se despidió el pasado mes de octubre. En el terreno personal, presume de la preciosa familia que ha formado con Virginia Troconis, con la que lleva más de dos décadas casado, y sus tres hijos, Manuel, Triana y Alba, fruto de un primer matrimonio con Vicky Martín Berrocal, con la que mantiene una excelente relación. En febrero de 2023, compartió con todos uno de sus mayores logros: el encuentro con su padre, Manuel Benítez, uno por el que llevaba soñando toda la vida. Sin embargo, a este torero de raza y 'rana' aún le quedan sueños por cumplir.

De ellos ha hablado este jueves en Tardear. Preguntado por la salud de su padre, que sufrió un pequeño bache hace pocas semanas, y su relación con él, Manuel Díaz 'El Cordobés' ha asegurado que se encuentra en un momento familiar precioso, porque tanto su padre como su madre han comenzado a cerrar las heridas del pasado: "Es super bonito el hecho de que ella me pregunte cómo está tu padre y mi madre igual. En el fondo lo bonito es que, sin forzar las cosas, que ellos hayan llegado a esa etapa en que están más relajados". Una relación cordial con la que El Cordobés no contaba hace tan solo cinco año y que le da esperanzas para dar un paso más, un sueño con el que fantasea desde que era niño: "Echo de menos tener esa foto con los dos. No me atrevo a intentarlo, pero imagino una foto con mi padre y mi madre y yo en medio de los dos. Quizás lo cumpla".

A pesar de su historia familiar, El Cordobés no le guarda rencor a su padre: "Puedo dar fe de que mi padre es un buen hombre, no estoy para reprocharle nada. La vida nos condiciona a hacer ciertas cosas, pero no estoy para reprochar", ha asegurado. Ahora solo quiere aprovechar el tiempo perdido y disfrutar de los dos todo lo que pueda: "Estoy preocupado por la situación. Mi madre desde 2023 tiene una enfermedad que coincidió con mi último año de torero. Está delicaílla. Mi padre ha pasado por un pequeño bache de salud. Querría parar el tiempo un poco. El tiempo va en contra de las personas. No están juntos, pero los tengo. Esto me lo quiere arrebatar la vida ahora, me niego, soy egoísta", ha confesado emocionado.

La situación de su madre, a la que está muy unido, es muy delicada y él se ha volcado en su cuidado: "Sigo teniendo esa protección hacia mi madre y querer velar por ella en todo momento. La vida nos sorprendió con la enfermedad. La estamos cuidando. Estoy en esa cruzada".