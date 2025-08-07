Manuel Díaz 'El Cordobés', preocupado por el accidente de su hija Alba en Indonesia: "Al final, se ha torcido la cosa…"

Las idílicas vacaciones de Alba Díaz por Indonesia no han empezado con buen pie. La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal ha sufrido un susto en plena travesía hacia la isla de Lombok, donde viajaba en ferry junto a su novio, Marcos Terrones. Según ha contado ella misma en redes, el trayecto se convirtió en una auténtica odisea: "Nos cancelan el barco rápido por el mal tiempo (ayer murieron tres personas en uno de los que íbamos a coger, imaginad mi cabeza)", ha relatado. Tras varios cambios de ruta, acabaron en un ferry lento de seis horas que, para rematar, sufrió una avería al llegar a Bali: "Se rompió el motor y se fue la luz por los golpes contra el muelle", ha explicado este jueves bastante alterada. Tras el incidente, ha sido su padre quien ha dado la última hora sobre el estado de su hija en TardeAR.

El exdiestro ha tratado de minimizar el susto, y ha aclarado: "Nada alarmante, un ferry que no se abría la puerta y los sacaron por delante del ferry. Se ha escandalizado todo mucho, pero nada, nada, todo bien", explicaba a sus compañeros de plató.

Aun así, el marido de Virginia Troconis ha querido destacar que su hija está bien y disfrutando al máximo de sus días por el paraíso del sudeste asiático: "Me escribe, me manda fotos de locura", ha contado con una sonrisa. De hecho, ha confesado que la idea inicial era hacer un viaje en familia, pero finalmente no pudo ser: "Al final se ha torcido la cosa y, bueno, está allí". Eso sí, no descarta una visita sorpresa: "No descartamos ir para allá a verla todos", ha bromeado.

Pese al susto, todo ha quedado en una anécdota más para recordar. La pequeña del clan de Las Berrocal ha retomado sus vacaciones por el archipiélago indonesio con normalidad: "Después del momento barco, llegar aquí ha sido un auténtico regalo. Jamás olvidaré este día y medio, hemos vivido de todo, pero sobre todo nos han cuidado y nos han hecho sentir como en casa, cuando veníamos con algo de vértigo", ha compartido en Instagram. Además, estos días ha celebrado su segundo aniversario con Marcos Terrones entre planes románticos y talleres de joyería. Incluso ha bromeado con un "compromiso" simbólico: "Cada año hay que comprometerse, aunque vamos a acabar con 120 anillos".

Alba y Marcos se conocieron hace unos años y desde entonces han compartido muchos momentos juntos, incluyendo cambios en la vida de Alba, como mudarse de vivir en el Barrio de Salamanca a Parla. Marcos, conocido en el ámbito musical como Oddliquor, ha sido parte del reality show de Las Berrocal y ha mostrado su apoyo a Alba en su carrera como influencer.