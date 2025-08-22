Las clarificadoras explicaciones dadas por Gabriela Guillén sobre la portada compartida con Bertín Osborne, posando junto a su hijo David arrojan luz sobre la muy polémica exclusiva tras las vehementes palabras del padre de la criatura, ofendidísimo tras sr señalado poco menos que como pesetero o incoherente, dada su actitud anterior como vendedor habitual de exclusivas a Hola y también frente a la madre del pequeño, poniendo en duda su paternidad, llegando a los tribunales y diciendo (en la misma revista, por cierto) cosas que fueron señaladas casi como barbaridades y que le dejaron ante una buena parte de la opinión pública a la altura del betún.

Como relatábamos, al ex de Fabiola Martínez le ha molestado mucho que se haya dicho que ha cobrado por esta exclusiva (algo que suele hacer). Bertín, a través de la revista, difundió un comunicado donde aseguran que no se ha llevado ni un solo euro y dejando que sea la otra parte la que responda por sus actos. Bertín, no lo olvidemos, figura en la lista de morosos con Hacienda (con una cifra de más de 800.000 euros de deuda) y si cobrara podría tener consecuencias relacionadas con el fisco.

Pues tras las explicaciones de enojado Bertín diciendo que no ha habido factura ni cheque a su nombre, la propia Gabriela nos ayuda a completar el rompecabezas de la verdad, porque la verdad a veces tiene muchas aristas. Tal vez por eso en las películas de juicios los testigos están obligados a decir no solo "la verdad", sino "toda la verdad".

Lo que aclara Gabriela, la madre del benjamín de los hijos del artista, es muy sencillo de interpretar: "El beneficio de todo esto es para nuestro hijo", explica. Y a continuación reconoce que hubo negociación con la revista y hasta admite que Bertín y ella han firmado un papel: "No puedo dar detalles por el contrato que hemos firmado", le dijo a nuestra compañera, tal y como adelantábamos en primicia. "Hola me hizo esta propuesta y yo se lo comenté y aceptó. Sé que luego él habló con los de la revista pero a quien primero llamaron fue a mí", matizó la paraguaya. Por si no ha quedado claro: "Evidentemente, el beneficio de este reportaje es para nuestro hijo", aclara Guillén. O sea, para el hijo de Bertín. Bertín no cobra pero su ex y su hijo sí. Nos alegramos. Tal vez Bertín pueda entender que hay muchas maneras de cobrar, aunque él no tenga un cheque.

Gabriela asegura que ya ha hablado de la manutención de David, que está "pendiente de estudio" y añade que "se tiene que formalizar porque las cosas deben quedar por escrito". A lo mejor este dinerito de la exclusiva ayuda a que Gabriela pida menos a Bertín. "La remuneración claro que es importante y no lo íbamos a hacer gratis", remata por si queda alguien que dude de si la exclusiva se cobró o no.

La de Bertín, con Gabriela Guillén y el pequeño en Hola la valoran expertos consultado en "unos 65.000 euros". Sin duda, ha sido la exclusiva que nadie había aventurado para este final de agosto y ha dado mucho de que hablar. Bertín se muestra orgulloso al lado del niño que ha tardado casi un año en conocer, pero que hoy quiere que no sea un desconocido, tal y como confiesa en esas páginas. Por su parte, la madre de David, la paraguaya Gabriela, sonríe tranquila y con la sensación de que por fin las cosas se enderezan. La realidad de su hijo es algo que ya comparte con el padre de la criatura.

La sentencia declara padre legal a Bertín pero quedan por cumplir las medidas económicas que afectan al menor y de las que tendrían que responder sus padres, algo que hoy, según Gabriela le aseguró a Beatriz Cortázar en este digital, aún no se ha elevado ante el juzgado pero ya han pactado entre ellos. "En agosto están muchas instancias cerradas pero por supuesto estas medidas se tienen que presentar ante el juez que es quien defenderá los derechos de nuestro hijo", declaró la paraguaya. Bertín fue declarado padre legal y condenado al pago de costas de ese proceso.

Como recordábamos este jueves, para llegar a la exclusiva que ha escandalizado a más de una persona hizo falta que Guillén acudiera al juez, presentara una demanda de paternidad contra el cantante, se sometiera a las pruebas de ADN con el bebé a pesar de la negativa de Bertín a ese análisis y obtuviera el reconocimiento legal de que Norberto Ortiz es el padre de su hijo ante los ojos de la Justicia.