El cantante se ha situado esta semana en el ojo del huracán mediático al protagonizar la primera portada posada con su hijo David, fruto de su relación con Gabriela Guillén, al que ha tardado casi un año en reconocer pública y legalmente. Ante el aluvión de críticas, Bertín Osborne aseguró que no había cobrado ni un euro por el reportaje pero su 'ex' lo contradijo: "Claro que hay dinero por medio". Con remuneración o sin ella, lo cierto es que el intérprete necesita liquidez porque el pasado mes de junio entró en la temida lista de morosos de Hacienda (que le reclama 865.849 euros) y, más allá de exclusivas, ya se ha puesto manos a la obra para salir de ella.

El ex de Fabiola Martínez es propietario de la Hacienda San José, situada en el municipio de Alcalá de Guadaira, a tan solo 15 minutos en coche de Sevilla. Se trata de un cortijo de lujo situado en una antigua almazara del año 1761 con más de 2100 metros cuadrados construidos, 41 hectáreas de extensión en forma de prados y 8 hectáreas de olivares, además de cuadras para caballos y naves para el ganado. Pues bien, a pesar de ser su residencia habitual, Bertín ha decidido compartirla con el público y convertir una parte de su propiedad en un hotel rural.

Según Lorena Vázquez, el proyecto está muy avanzado y no tardará en ponerse en marcha. El punto fuerte del establecimiento será la conexión con la naturaleza y el regreso a las raíces, a lo tradicional, sin perder las comodidades y la exclusividad de un auténtico hotel boutique. Eso sí, no lo hará solo: Bertín afronta esta nueva aventura empresarial con el mejor socio, su amigo José Luis López, El Turronero.

Hacienda y la polémica portada

El presentador arrastra unos meses muy complicados. Primero fue el embarazo de Gaby Guillén y el posterior nacimiento de su hijo David, al que rechazó públicamente: "No tengo edad de ejercer de padre", dijo en una exclusiva para la revista Hola. Meses después, rectificó y entonó el 'mea culpa', asegurando que los niños no deben cargar con los errores de los adultos y asumiendo la responsabilidad sobre el menor. En aquel momento, la causa ya estaba en el juzgado por una denuncia de paternidad de Gaby y a pesar de que han retomado la relación y la cordialidad, todavía no han llegado a un acuerdo de manutención y custodia.

El posado con su hijo, según la ex pareja, tenía la intención de normalizar la situación familiar y zanjar los rumores de problemas o distanciamientos, pero lejos de conseguir su objetivo, Bertín y Gabriela se han convertido en el centro de todas las críticas por su cambio de actitud: de no facilitar ni el nombre del niño a mostrarlo delante de toda España por dinero. Osborne, muy enfadado, desmintió que hubiese cobrado por las fotografías, pero su ex lo contradijo: "El dinero es importante, claro que hemos cobrado y todo el beneficio ha sido para el niño".

Y es que la polémica llega, como decíamos, solo dos meses después de que Bertín fuera incluido en el listado de morosos de Hacienda. Tras sus últimos fracasos empresariales, su situación económica es preocupante y la Agencia Tributaria asegura que adeuda 865.000 euros.