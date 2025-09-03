Una joven alerta de los peligros del alisado brasileño: "El ácido glioxílico me devoró los riñones"

Claire es una joven francesa que ha sufrido un cuadro de insuficiencia renal tras realizarle el alisado brasileño. Su historia comenzó en agosto de 2024 donde se realizó esta técnica en el cabello por primera vez. La duración es de varios meses y Claire, al estar contenta con los resultados obtenidos, volvió al salón de belleza en diciembre de ese mismo año para realizarse su segundo alisado.

El problema para la joven fue en su tercer alisado, en junio de 2025. Pocas horas después de la sesión, Claire comenzó a notar síntomas extraños. "Alrededor de las 7 p. m., sentí los primeros síntomas", explicaba. "Tenía un dolor de estómago muy fuerte y estaba cansada. Pero dado el intenso período de trabajo en mi profesión, lo atribuí al trabajo", confiesa. La chica decidió tomarse un paracetamol pero los dolores no cesaban. "El dolor vuelve con mil veces más intensidad. Es insoportable".

Tras fuertes dolores continuos, su madre alertó que podía tratarse de un problema renal. Acudieron al médico, que apoyo esta suposición aunque considero en primera instancia que podía tratarse de una infección urinaria o cólico nefrítico. Tras pasar por el consultorio y descartar el segundo diagnóstico, la paciente recibió medicación para el posible cólico renal.

Si los dolores persistían, Claire debía acudir a urgencias, y así fue como ocurrió. En el hospital detectaron daños en los riñones y confirmaron la insuficiencia renal. "A los 27 años, tengo los riñones de una persona de 80", lamentaba. Tras un gran interrogatorio por conocer el motivo del cuadro, los especialistas descubrieron que el causante fue un producto del propio alisado.

"La doctora me hizo muchas preguntas rápidamente. Repasó todo lo que me había hecho la semana pasada, hasta el punto de preguntarme si me había hecho algo en el cabello", ha confesado la joven que ha relatado que "me sorprendió mucho por no ver la conexión entre mi cabello y mis riñones".

El ácido glioxílico es un componente muy perjudicial que se encuentra en algunos productos empleados para el alisado brasileño. A pesar de que la peluquería afirmó que no se encontraba el ingrediente, Claire asegura que "está demostrado que me envenené con ácido glioxílico. Solo que, en el sector de los cosméticos, los fabricantes no están obligados a enumerar todos los componentes".

Según la joven, el componente "me devoró los riñones". Aunque fue atendida con rapidez, la paciente sigue teniendo algunas consecuencias leves. "Mis riñones están dañados y no recuperarán su juventud. Por ejemplo, me duelen los riñones al comer ciertos alimentos. O fui a un concierto hace unos días y me dolía estar de pie...", explica.

Tras su experiencia ha querido mandar un mensaje a todas las personas que se realizan este tipo de tratamiento para evitar mayores riesgos. "Sobre todo, no se requiere certificación para esta práctica. Cualquiera puede empezar tras un sencillo curso de formación", se queja. "Hacerse un alisado brasileño no es inocuo. Es peligroso, ¡y la gente debería saberlo! Es una práctica de moda, y muchas chicas jóvenes lo practican. Si quieren continuar, no hay problema, pero deben hacerlo con conocimiento de causa", sentencia.

Con la gravedad de lo ocurrido, la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Medioambiental y Laboral ha mandado un comunicado avisando a los salones de belleza y centros de estética para que tengan mayor precaución con este tipo de productos.