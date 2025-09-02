Una experta en cabello explica cómo saber qué color de pelo que te favorece más: "El truco está en tu tono de piel"

Aunque es cierto que el inicio de año oficial ocurre en enero, en realidad para muchas la nueva temporada comienza en septiembre. Después de todo el verano pasando tiempo en la playa o en la piscina, es posible que haya un cambio de look rondando por tu cabeza. En relación a ello, hay muchas mujeres que cada vez que buscan cambiar su estilo, se decantan por probar un nuevo color de pelo.

La experta en cabello, July Latorre, explica en su canal de YouTube que "la renovación siempre viene de la mano de un cambio de color porque es lo primero que proyectamos al mundo. El pelo no es solamente el marco de la cara, sino también el marco de nuestra imagen personal". Recuerda que elegir un tono adecuado es importante para que exista una armonía acorde a nuestra colorimetría, es decir, que concuerde con nuestro tono de piel, nuestro color de ojos... etc.

Ahora bien, aunque es cierto que el color natural de cada es una el mejor por excelencia, la experta enfatiza que sí que es posible jugar con las tonalidades y probar diferentes estilos, siempre y cuando nos movamos en los tonos indicados. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Pues teniendo en cuenta nuestro subtono y paleta de colores.

¿Qué subtono tengo?

En primer lugar, July Latorre deja claro en el vídeo que es importante reconocer qué tipo de subtono eres, si te reconoces en las mujeres con un subtono frío o si por el contrario eres más cálida. Para ello, lo mejor es ver que tipo de colores te quedan mejor, sin importar si tu piel es clara u oscura. Por ejemplo, "si eres una mujer fría, tienes que saber que el fucsia te va a quedar mejor que el naranja", explica la experta. A ello le añade otros colores y explica que les favorecen más las prendas blancas y negras, frente a los colores crema o marrones. Y en lo que a metales respecta, mejor el plateado frente al dorado.

Ahora bien, existe también las personas neutras, es decir, aquellas que son difíciles de encasillar en un subtono u otro, ya que por lo general les suelen favorecer todo tipo de colores. Si atendemos al subtono de su piel, estas se enmarcan en los amarillos, verde oliva y rosados, sin estar muy definidos.

| Fuente: Istock

Qué color de pelo te favorece más

Entendido esto, es posible conocer cuáles son los tintes de pelo que te van a favorecer más. No obstante, en el vídeo se puede escuchar como, una vez más, recalca que lo importante es la temperatura del color, de forma que no debemos limitar al pelirrojo, rubio, moreno o castaño, sino a los matices.

Para aquellas mujeres cálidas, que pertenezcan a la subpaleta de colores primavera u otoño, los colores dorados son los ideales, precisamente por la calidez de la piel y la armonía que se forma gracias al tono del cabello.

cálida de piel clara : Lo mejor es optar por rubios dorados claros, rojizos con reflejos dorados, cafés, castaños claros. Todos estos colores rejuvenecen por completo y suavizan las facciones.

: Lo mejor es optar por rubios dorados claros, rojizos con reflejos dorados, cafés, castaños claros. Todos estos colores rejuvenecen por completo y suavizan las facciones. Cálida de piel media : Una opción interesante sería el rubio oscuro o también aquellos tintes castaños claros, marrones dorados, castaños con reflejos miel o caramelo. Es decir, que sigan con esa tonalidad dorada presente.

: Una opción interesante sería el rubio oscuro o también aquellos tintes castaños claros, marrones dorados, castaños con reflejos miel o caramelo. Es decir, que sigan con esa tonalidad dorada presente. Cálidas piel oscura: Para las pieles más oscuras, lo mejor es decantarse por tintes castaños oscuros, marrones chocolate, rojizos dorados o más amarronados. Eso sí, la experta recuerda que no deben tener miedo a ponerse un tono rubio, siempre y cuando este sea dorado y no ceniza.

Para las mujeres frías que pertenezcan a las paletas invierno o verano, aquellas tonalidades más claritas o con reflejos ceniza van a ser las indicadas.

Fría piel clara : Los rubios muy claros y rubios platinos van a ser la mejor opción. También reflejos color vainilla, aperlados o con una tonalidad ceniza. Otra alternativa sería decantarse por un tono rojo, esta vez frío, o un castaño claro con reflejos ceniza.

: Los rubios muy claros y rubios platinos van a ser la mejor opción. También reflejos color vainilla, aperlados o con una tonalidad ceniza. Otra alternativa sería decantarse por un tono rojo, esta vez frío, o un castaño claro con reflejos ceniza. Fría piel media: Los cobrizos caoba, rubios ceniza medio con mechas babylight o balayage favorecen a este tipo de pieles. Marrones con destellos o reflejos ceniza también son opciones interesantes.

Los cobrizos caoba, rubios ceniza medio con mechas babylight o balayage favorecen a este tipo de pieles. Marrones con destellos o reflejos ceniza también son opciones interesantes. Fría piel oscura: Por último, destacan los rojos con subtono oscuro, negro intenso o con reflejos azules, y los castaños muy oscuros.