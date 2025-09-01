Pilar Ochoa, dermatóloga, sobre qué productos aplicar sobre el cabello teñido: "Estos procesos químicos pueden producir alopecia y porosidad"

Los tintes pueden generar daño en el cabello, ya que existe la posibilidad de que genere cambios en la estructura de la cutícula (la parte visible). En consecuencia, el pelo puede perder volumen y volverse más frágil, favoreciendo su rotura. Por ello, es fundamental acompañar estos procesos químicos de productos capilares que mejoren la salud del cabello de manera integral y preventiva, aportando hidratación, nutrición y protección frente a futuros daños.

"Los diferentes tipos de tintes pueden producir alteraciones del cabello como alopecia, ruptura, frizz y porosidad, es por esta razón que es importante acompañarlos con tratamientos para después del tinte", explica la Dra. Pilar Ochoa, dermatóloga y especialista en cuidado capilar, a través de sus redes sociales.

En su intervención, la especialista recomienda aplicar acondicionador cada vez que laves el cabello. "También tratamientos para humectar el cabello, como las mascarillas para cabello maltratado o champús para cabellos secos", añade.

Bely Gallego, Peluquera profesional y estilista de Bellissima, subraya la importancia de reducir el consumo de herramientas de calor, ya que estas debilitan la fibra capilar, especialmente en cabellos que se han sometido a procesos químicos como la coloración.

"Personalmente, siempre recomiendo secar el cabello con secador, pero debe ser uno con la temperatura adecuada. El cabello se seca abierto, lo que facilita la entrada de polución, polvo, grasas de las manos, etc. El cabello mojado actúa como una esponja que lo absorbe todo. Por eso, como profesional, insisto en secar con calor suave y usar siempre un protector térmico antes de aplicar cualquier herramienta de calor", detalla la experta, tal y como recoge la revista CLARA.

Rutina de lavado para pelo teñido

El lavado del cabello es uno de los procesos más relevantes para recuperar la salud capilar. En pelos teñidos, Javier Mateo, estilista profesional y cofundador de THE LAB Beauty Studio, sugiere, tal y como mencionan desde la citada revista, que lo ideal es lavar el cabello con agua fría o tibia. "El agua caliente puede hacer que el color se desvanezca más rápido, así que opta por temperaturas más bajas", aclara.

Del mismo modo, el especialista en cuidado capilar manifiesta que es importante ajustar la frecuencia de lavado al pelo teñido. "Intenta lavar tu cabello no más de 2-3 veces por semana para evitar que el color se desgaste rápidamente", recomienda.