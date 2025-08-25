Si cuando tocas tu cabello lo notas más áspero o has notado que se rompe con más facilidad, no te preocupes demasiado. No eres ni a la primera ni a la última persona que le ocurre esto después de los meses de verano, ya que la salud capilar suele deteriorarse en los meses más calurosos del año debido a factores como la exposición solar y el cloro.

Antes de que se te ocurra pedir cita en tu centro de belleza para darle un buen corte a tu cabello, desde la firma de Champú en Seco Batiste, expertos en cuidado capilar, comparten unos consejos que te ayudarán a revivir tu melena y mantenerla fuerte y sana.

1. Corta las puntas regularmente

No tienes que cortar drásticamente tu cabello para sanearlo. Tan solo el hecho de cortar las puntas abiertas y dañadas te ayudará a prevenir que el daño se extienda y promoverá un crecimiento más saludable del cabello.

2. Dale un plus de vitalidad a través de un tratamiento intensivo

Aunque para evitar que el cabello se dañe de forma excesiva, durante el verano, es beneficioso mantenerlo hidratado a través de productos específicos, no siempre tenemos el tiempo necesario para ello. Por eso,podrías aprovechar al volver de vacaciones y regresar a la calma para aplicarte una mascarilla capilar y hacerte un tratamiento hidratante una o dos veces por semana. Te ayudarán a nutrir en profundidad tu cabello y a fortalecerlo desde dentro.

3. Considera la posibilidad de integrar nutricosméticos

En ocasiones, esta pérdida de volumen capilar y de rotura puede deberse a que algo en nuestro interior no funciona como es debido o existe alguna carencia nutricional. En estos casos, existen múltiples opciones de suplementos que incluyen biotina, minerales esenciales, calcio o vitaminas que pueden contribuir positivamente a que se reconstruya y que crezca con más fuerza. Sin embargo, siempre será necesario consultar con un profesional de la salud para saber qué ocurre realmente.

4. Evita el uso de herramientas de calor

Aunque las planchas de pelo, los secadores o rizadores pueden dañar la queratina del cabello en cualquier momento del año, en verano estas herramientas son doblemente perjudiciales. Y es que, a los daños causados por los rayos solares se une la deshidratación que provocan estas herramientas térmicas. Nuestro consejo es que las evites todo lo posible y en caso de ser esenciales en tu look, no te olvides de aplicarte un protector térmico que minimice los daños.

5. Protege tu cabello de los rayos UVA

Unido al anterior consejo, será muy beneficioso que siempre que salgas y te vayas a exponer al sol, valores la opción de cubrir tu cabello, tanto con un sombrero como con un pañuelo para protegerlo de los dañinos rayos UV.