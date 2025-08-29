Los cuatro recogidos de pelo imprescindibles para la vuelta al trabajo esta temporada tras las vacaciones de verano

Se acaba el verano y llega el momento de volver a la oficina, y con él, también se acerca el momento de pensar en qué ropa nos pondremos o cómo llevaremos el pelo, para que no nos moleste y a la vez seguir estando elegantes. El peluquero, el estilista y cofundador de los exclusivos salones THE LAB Javier Mateo explica cómo ciertos estilos de recogido realzan la belleza natural y se adaptan a diferentes tipos de rostro y marcas personales.

Según informa, uno de los recogidos que más favorecen es el clásico moño bajo, que aporta elegancia y resalta los rasgos del rostro. "Es ideal para rostros ovalados y alargados, ya que ayuda a equilibrar las proporciones y aporta un aire refinado. Además, puede adornarse con horquillas u otros accesorios para un toque más romántico".

Otra opción muy popular y favorecedora es la coleta alta con volumen en la coronilla, "que estiliza el cuello y resalta los pómulos. Este estilo funciona muy bien en rostros redondos o con facciones suaves, ya que aporta altura y definición". Para un acabado más sofisticado, se puede envolver la base de la coleta con mechones o añadir ondas suaves en el cabello suelto.

Los recogidos con trenzas también están en tendencia y son muy favorecedores, especialmente cuando se combinan con mechones sueltos que enmarcan el rostro. Las trenzas laterales o en cascada aportan un aire bohemio y natural, ideal para rostros en forma de corazón o triángulo.

Por último, los recogidos despeinados o con un toque messy están en auge, ya que transmiten un estilo relajado pero chic. Son nuestros preferidos y perfectos para rostros cuadrados o con facciones fuertes, ya que suavizan las líneas y aportan un aspecto fresco y juvenil.

"Lo más importante a la hora de elegir un recogido es tener en cuenta la forma del rostro, el estilo personal y la ocasión. Un buen profesional puede adaptar cada estilo para potenciar la belleza natural y crear un look que favorezca en cada momento", asegura el referente en peluquería.