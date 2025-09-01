La técnica de lavado de los peluqueros que nunca te explicaron para que el pelo dure mucho más tiempo limpio

Si alguna vez te han lavado el cabello en la peluquería y te ha durado más tiempo limpio que cuando te lo lavas en casa, no te preocupes, es algo que le sucede a muchas personas. El reconocido peluquero Moncho Moreno ha explicado cuál es la clave para conseguir estos resultados desde casa, ya que no siempre se trata de los productos que se aplican, sino de la técnica,

A través de las redes sociales de Moncho Moreno, el peluquero ha explicado que la diferencia se encuentra en la forma de aplicar el champú sobre el cuero cabelludo: "Los masajes que te dan en el salón no son solamente para relajarte, sino para limpiar bien a fondo el cuero cabelludo", explica.

"Emulsiona el champú en la palma de tu mano, con un poquito de agua, antes de intentar hacerlo en el cuero cabelludo", afirma, ya que de esta forma nos aseguraremos de arrastrar adecuadamente la suciedad que pueda haber en la cabeza.

Según comenta el experto en tratamientos capilares, si aplicamos el champú directamente sin emulsionar, probablemente no lo distribuyamos bien, causando que el pelo se vea sucio o graso antes de tiempo.

A tener en cuenta

Además, recomienda realizar dos lavados, ya que, con el primero conseguiremos arrastrar la suciedad, mientras que con el segundo limpiaremos a fondo la zona. Si solo realizamos un lavado no conseguiremos los resultados deseados, y también favorecerá a que el pelo se ensucie más rápidamente: "El primero no tiene por qué hacerte espuma, el segundo sí".

Por último, lanza otras dos recomendaciones clave. Por un lado, recuerda que el champú solo hay que aplicarlo en la raíz y frotar esta zona, ya que en las puntas puede provocar daños que harán que el pelo se vea más frágil.

Por otro lado, hace referencia a la temperatura del agua, ya que si está demasiado caliente, también puede provocar fracturas en las fibras capilares: "Lo más importante: agua tibia. No te pongas el agua demasiado caliente, siempre digo lo mismo, el agua caliente no le gusta ni a tu pelo, ni a tu cuero cabelludo", afirma el experto.