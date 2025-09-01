Cómo mantener a raya el frizz en el cabello en tu última escapada del verano: cinco productos imprescindibles

Si aún te queda verano por delante o tienes previsto viajar a un destino húmedo, no dejes que el frizz arruine tu look. Con las altas temperaturas, la humedad y el sol implacable, el verano representa un verdadero desafío para el cabello: encrespamiento, falta de brillo y enredos se convierten en los principales enemigos de quienes buscan una melena perfecta.

Para hacer frente a este problema, INDOLA presenta sus soluciones profesionales, formuladas especialmente para controlar el frizz y mantener el cabello suave, brillante y manejable, incluso en los climas más húmedos.

Brillo, suavidad y control del frizz

El Spray Acondicionador Hair Therapy es un tratamiento leave-in vegano con queratina alternativa que aporta 10 beneficios en 1, incluyendo protección térmica, nutrición profunda, suavidad, desenredo inmediato y control duradero del encrespamiento. Su textura ligera no apelmaza y es perfecta para usar tras el lavado, dejando la fibra capilar uniforme y manejable.

Para un acabado profesional, el Finishing Serum con aceite de coco envuelve el cabello con un velo ligero anti-estático, aportando brillo instantáneo y domando los cabellos rebeldes. Es el aliado perfecto para los climas húmedos, ya que controla la electricidad estática y prolonga la sensación de suavidad a lo largo del día. Su fórmula nutritiva sella la cutícula y realza la textura natural del cabello, logrando un acabado sedoso sin apelmazar.

Ingredientes con propósito

El Glam Oil transforma el cabello en segundos, aportando un brillo espectacular y protegiendo frente al encrespamiento causado por el calor y la radiación UV. Su combinación de aceites nutritivos ayuda a mantener la hidratación y flexibilidad de la fibra capilar, sellando la cutícula para un acabado radiante.

Completando la rutina, el Spray Protector Térmico con protección térmica hasta 230ºC, previniendo el daño por herramientas de calor y el sol, al tiempo que hidrata y deja el cabello suave, flexible y libre de frizz. Además, aporta una fijación ligera, lo que lo convierte en un producto multifuncional para quienes buscan protección, control y estilo con un solo gesto.

Rutina sin frizz, incluso en destinos húmedos

1. Aplicar Hair Therapy Spray Acondicionador sobre cabello húmedo para sellar la hidratación y mejorar la peinabilidad.

2. Antes del secado o planchado, usar el Spray Protector Térmico con protección térmica de hasta 230ºC.

3. Finalizar con unas gotas de Glam Oil para un brillo impecable.

4. Retocar con Finishing Serum durante el día para mantener el control del frizz.

Esta rutina sencilla y práctica permite mantener el cabello impecable incluso en las condiciones más extremas de humedad, aportando confianza y un acabado profesional allá donde vayas.

Beneficios clave de la rutina INDOLA

Control total del encrespamiento incluso en climas húmedos.

Protección frente al calor.

Fórmulas ligeras que nutren, hidratan y suavizan sin apelmazar.

Brillo inmediato y acabado profesional.

Soluciones prácticas y efectivas para un cabello impecable en verano.