Los cortes de pelo que arrasarán este otoño-invierno: del bob eterno al pixie más rebelde

Con el inicio de septiembre llegan nuevos propósitos, una agenda que se reactiva y también la oportunidad perfecta para renovar la imagen y es innegable que, tras tras un verano de sol, sal y cloro, el cabello suele necesitar un saneado que devuelva brillo, fuerza y vitalidad. Pero más allá de la necesidad de cuidarnos la melena, el corte de pelo se ha convertido en una forma de expresión: un gesto que refleja la personalidad y marca el estilo con el que afrontamos una nueva temporada.

Para descubrir qué tendencias marcarán el otoño-invierno, hemos hablado con el reconocido estilista Juandiegoteo, que nos revela las claves de los cortes que arrasarán en los próximos meses. Desde el bob, eterno y sofisticado, hasta los pixies y mullets más atrevidos, el experto nos guía por un mapa capilar donde la naturalidad, el movimiento y la frescura son el denominador común.

El bob en todas sus versiones

Clásico, elegante y atemporal, el bob se mantiene como uno de los cortes más versátiles. Esta temporada se reinventa en múltiples formas: desde el pulido y estructurado, ideal para un look sofisticado, hasta las versiones con capas suaves que aportan frescura y dinamismo. "El bob a la altura de la mandíbula es un clásico atemporal, elegante y muy versátil. Se puede llevar con líneas más rectas y definidas, aportando sofisticación, o con capas suaves y movimiento, para un acabado más desenfadado y actual", explica Juandiegoteo.

El estilista Juandiegoteo

Favorece especialmente a los rostros ovalados y alargados, enmarcando las facciones y resaltando la mandíbula. Además, permite jugar con diferentes acabados: del liso efecto glossy hair a ondas relajadas que dan un aire más natural. El bob es, un año más, el corte perfecto para quienes quieren un look que no falla.

Melenas capeadas con volumen: sofisticación y movimiento

Las melenas largas con capas regresan como una de las grandes tendencias de la temporada. El corte estrella es el butterfly haircut, con distintas alturas que rodean el rostro y multiplican el volumen. "Es un corte que funciona muy bien porque rejuvenece al instante. Las capas frontales aportan frescura, suavizan las facciones y dan un aire más ligero incluso a las melenas más densas. Es un estilo muy favorecedor y fácil de adaptar a distintos largos", asegura el experto. Este estilo es ideal para quienes desean conservar la longitud, pero con un aire renovado y sofisticado. Su movimiento natural y la ligereza que aporta lo convierten en la opción más elegante para el otoño-invierno.

Cortes cortos con carácter: pixie, mixie y mullet

En el lado más atrevido, los cortes cortos llegan para marcar diferencia. El pixie se mantiene como un símbolo de feminidad poderosa y práctica. El mixie, combinación de pixie y mullet, añade un punto vanguardista con mechones más largos. Y el mullet, con sus capas desconectadas, reivindica un aire juvenil y rebelde.

"Son cortes que, bien adaptados al rostro, tienen un gran efecto expresivo. Recuerdan al corte garçon, pero modernizado con mechones estratégicos más largos que aportan movimiento y personalidad. Además, son muy cómodos y fáciles de mantener en el día a día", explica Juandiegoteo. Estos estilos cortos son perfectos para mujeres que buscan un cambio radical, que quieren que su corte hable de ellas y que no temen arriesgar con un look rompedor.

El denominador común: naturalidad y movimiento

Más allá de las diferencias entre largos y estilos, todos estos cortes tienen un mismo hilo conductor: la búsqueda de la naturalidad. Este otoño-invierno, el cabello se entiende como un accesorio vivo, que se adapta, se reinventa y refleja la personalidad de cada mujer. "El cabello ya no se entiende como algo estático, sino como un accesorio vivo que se mueve, cambia y se adapta a cada persona. Estos cortes permiten jugar, reinventarse y sentirse bien con la propia imagen", concluye el estilista.

Así, ya sea con un bob sofisticado, una melena butterfly llena de volumen o un pixie rebelde, la clave de la temporada es clara: encontrar el corte que más favorezca y disfrutar de un cabello fresco, cómodo y con mucho movimiento.