Una nutricionista y farmacéutica explica lo que hay que comer para que el bronceado dure más: "La alimentación es una de las mejores aliadas para potenciar la tirosinasa"

Agosto llega a su fin y, con él, la inevitable pregunta: ¿Cómo puedo mantener ese bronceado dorado que tanto costó conseguir durante las vacaciones? Ante ella, Salena Sainz, nutricionista, farmacéutica con postgrado en dermatología y fundadora de Naturae Nutrición explica que más allá del cuidado tópico de la piel, la alimentación es un factor fundamental, y existe una enzima clave que nos ayuda a prolongar el tono: la tirosinasa.

Tal y como explica Sainz, "la tirosinasa es una enzima natural de la piel, responsable de la melanogénesis, el proceso que produce melanina en la piel tras la exposición solar. Su función principal es catalizar la transformación del aminoácido tirosina en DOPA (dihidroxifenilalanina) y posteriormente en melanina. Esta melanina no solo da color, sino que también protege frente a la radiación. Cuanto mayor actividad de la tirosinasa haya, más pigmento tendrá la piel y, por tanto, el bronceado será más intenso y duradero".

No obstante, mantener el tono no depende únicamente de esta enzima. "La tirosinasa debe respaldarse de un escudo antioxidante que refuerce la protección de la melanina", detalla la nutricionista. Dentro de este "escudo" juegan parte diferentes enzimas y vitaminas, entre las que se encuentran:

Glutatión peroxidasa y superóxido dismutasa (SOD): "Estas enzimas antioxidantes neutralizan el exceso de radicales libres generados por la exposición solar. De esta manera, protegen a los melanocitos y hacen que el pigmento se mantenga estable por más tiempo", describe Salena.

Catalasa: "Otra enzima clave que evita el daño por la radiación solar y por la que gracias a ella la piel se recupera mejor del estrés solar, favoreciendo que el bronceado se mantenga sin que la piel se desescame rápido", resalta la experta.

Vitaminas C y E: "Por su parte, la vitamina C participa en la regeneración del colágeno, lo que da estabilidad a la melanina, y por la suya, la vitamina E refuerza la barrera cutánea. Juntas, evitan que el pigmento se oxide y desaparezca prematuramente, prolongando ese color dorado", menciona la fundadora de Naturae Nutrición.

Esto es lo que debes comer en septiembre para conservar el color

El fin del verano no significa renunciar al tono saludable de la piel, y la alimentación es una de las mejores aliadas para potenciar la tirosinasa y en consecuencia potenciar y prolongar el bronceado. Algunos de los nutrientes que necesitamos para ello son:

Tirosina: "puedes obtener este aminoácido en alimentos como las almendras, el aguacate, el plátano o las semillas de sésamo", resalta la nutricionista.

Cobre: "este mineral es esencial para la actividad de la tirosinasa, lo puedes encontrar en el cacao puro, las legumbres, los mariscos y los frutos secos", agrega.

Betacarotenos y carotenoides: "Además de dar tono dorado a la piel, la protegen. Algunos ingredientes que lo incluyen son la zanahoria, la batata, la calabaza y las espinacas", detalla Salena.

Polifenoles antioxidantes: "Los alimentos como el té verde, los frutos rojos o la uva morada que los incluyen los ayudan a proteger la melanina", destaca Sainz.

Como conclusión, la experta en alimentación agrega que "la clave es combinar la alimentación de estos nutrientes junto al cuidado de la piel, haciendo un gran hincapié al uso de la protección solar y la aplicación de antioxidantes, para así hacer que nuestro bronceado se prolongue de una forma saludable".

El menú ideal para prolongar el bronceado de Salena Sainz

A ello la nutricionista propone una idea de menú diario que nos ayuda a potenciar el bronceado:

Tostada de aguacate y amapola

Infusión de frutos rojos

Garbanzos con verdura y langostino

Kéfir con frutos rojos, uvas y nueces

Crema de boniato, zanahoria y calabaza con huevo en flor