Las mejores lociones corporales para combatir la flacidez y mejorar la elasticidad de la piel

Conforme cumplimos años, la piel pierde firmeza y definición, especialmente en áreas como el óvalo facial, el cuello y la zona de alrededor de los ojos y la boca. A nivel corporal, la falta de colágeno y elastina provoca que los tejidos se vuelvan menos resistentes y la piel sea más fina.

Por ello, para contrarrestar estos síntomas, existen lociones corporales que ayudan a reducir la flacidez de la piel gracias a sus componentes con péptidos que estimulan la producción de colágeno y antioxidantes.

Uno de ellos es el aceite Corporal Life Plankton de BIOTHERM. Este producto, además de corregir la estrías, también ayuda a mejorar la elasticidad y nutrir en profundidad la piel.

Neutrogena, la firma de cuidado personal con alrededor de nueve décadas en el mercado (fue fundada en 1930 por Emanuel Stolaroff en Los Ángeles), ofrece la Crema Hidratante Corporal Reafirmante, una loción corporal que ayuda a restaurar los niveles de colágeno para una apariencia más suave y firme.

Además de reafirmar e hidratar la piel, la firma de SENSILIS presenta Retinol Body Treatment, un artículo que también ayuda a unificar el tono de la piel, aclarando las manchas y reduciendo visiblemente las arrugas.