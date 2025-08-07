Ni se te ocurra tirar la piel de la calabaza ni sus semillas: con muy poco se puede conseguir un snack muy sabrosos y ligeros

Cuando se cocina hay muchos alimentos que se descartan sin pensarlo dos veces, es el caso de las cáscaras de huevos, las pieles de algunas frutas y hasta de los los corchos de vino. Sin embargo, con un poco de ingenio se pueden hacer auténticas maravillas que te salvarán alguna comida.

Es el caso de la cáscara de la calabaza, que se descarta a la basura para elaborar platos con su pulpa. Puede parecer que no tiene más vida que como compost, pero se pueden preparar chips, guarniciones o tostas crujientes perfectas para acompañar algún untable.

En profundidad

No son pocos los beneficios de la piel, puede que más que los de la pulpa. Las cáscaras posen una gran fuente de fibra insoluble, perfecta para favorecer el tránsito intestinal y mantener la saciedad.

Además, los carotenoides que contiene ayudan a combatir el estrés oxidativo, proteger las células y fortalecer tanto la salud ocular como cutánea.

Por esto y más incluir las cáscaras en la dieta es una opción deliciosa y saludable. La idea la ha compartido la chef e influencer Graciela Mónica con una receta que ha impresionado a sus seguidores.

Ingredientes

Calabaza

Aceite

Especias al gusto

Queso mozzarella

Queso rallado

Paso a paso

Lo primero que hay que hacer es pelar bien una calabaza con un pelador, se le pueden echar unas láminas de la parte de la pulpa. Se deja en un bol para mezclar con aceite de oliva, sal pimienta, pimentón, cebolla y ajo en polvo y orégano, aunque se le pueden añadir al gusto. Se integra bien y se pone en la rejilla de la freidora de aire a 200ºC por al menos 20 minutos.

Mientras ve preparando la segunda parte: las semillas. Retíralas de la calabaza y limpialas (no hace falta que queden perfectas). Luego las condimentas y las dejas hasta que las cáscaras se terminen de hacer.

Pasados los 20 minutos se retira con cuidado de no quemarte la rejilla de la freidora de aire, se reparten bien todas las cáscaras, se echa el queso mozzarella, el queso rallado y las semillas por encima. Dejar que se dore unos 3 minutos a 180ºC, dar la vuelta y 2 minutos por el otro lado a la misma potencia.