Pide la carta en un bar y al ver las 17 "normas de la casa" se sorprende: "Si no ves 'Mollejas de Unicornio' es tontería pedirlo"

En verano ir a bares y restaurante es prácticamente un deporte en España, por lo que es normal que surjan nuevas historias en redes sociales explicando sus experiencias en estos locales. En la mayoría de los casos se presenta un enfrentamiento entre hostelero y cliente, pero en esta ocasión las "normas" ya han quedado claras.

"Mientras leen no molestan"

La imagen la ha compartido el perfil de @soycamarero en X (antes Twitter), dejando claro todo lo que advierte el establecimiento a cualquiera que quiera tomarse algo con ellos. En total son 17 normas que se han fotografiado y encuadernado en cada una de las cartas del local.

Todas ellas han sorprendido a sus usuarios, aunque la mayoría aplaude la iniciativa: "Mientras leen no molestan", se lee en uno. "Cada uno maneja su negocio como quiere, siempre hay unos limites, y los clientes manejamos nuestro dinero igual y ejercemos nuestro derecho de ir donde nos sintamos bien tratados, no hay más", dice otro.

Por lo general, aunque use un tono muy sarcástico casi de burla, todo es de sentido común. Hoy en día cualquiera de las "normas" que aquí se recogen son el pan de cada día en los bares y restaurantes, por lo que no es tan descabellado dejarlo todo claro de primeras.

Las normas de la casa

Cada consumición lleva su tapa . Si tienes más hambre que el que se fue a la guerra, puedes pedir tantas tapas extra como desees. A ver si crujes.

. Si tienes más hambre que el que se fue a la guerra, puedes pedir tantas tapas extra como desees. A ver si crujes. Hay cerca de 40 variedades para elegir . Si no ves "Mollejas de Unicornio", es tontería pedirlo.

. Si no ves "Mollejas de Unicornio", es tontería pedirlo. Puedes comerte hasta las cabezas de las gambas, pero si las tiras al suelo , te mira mal el de enfrente. Yo voy a limpiar igualmente el bar.

, te mira mal el de enfrente. Yo voy a limpiar igualmente el bar. Si sufres ardor, de ese que echas el aliento y quemas un mueble, no te pidas chorizo, lomo con alioli, o anchoas con paté. No tengo bicarbonato .

. La tapa del día , la decido yo, que pa eso, el bar es mío.

, la decido yo, que pa eso, el bar es mío. No hace falta que des voces como si fueras el entrenador del Numancia.

como si fueras el entrenador del Numancia. No vayas a echar el día en pedir la tapa . Sin prisa pero sin pausa. A más tardes en decidirla, más tarda en salir.

. Sin prisa pero sin pausa. A más tardes en decidirla, más tarda en salir. El jamón de Bellota , no es pa hartarse.

, no es pa hartarse. Las cuentas en las reuniones, se cobran juntas . Yo os cambio si lo necesitáis y os las apañáis vosotros, que sino, echamos el día.

. Yo os cambio si lo necesitáis y os las apañáis vosotros, que sino, echamos el día. Os podéis sacar los ojos a ver quién paga la ronda , pero cuando digáis "cobra Kiwi", el primer billete que pille, es el que va a la buchaca.

, pero cuando digáis "cobra Kiwi", el primer billete que pille, es el que va a la buchaca. La cerveza , se sirve fría como el rizol y las tapas que jumean. Si a mitad de ronda, es al revés, te esta cundiendo poco.

, se sirve fría como el rizol y las tapas que jumean. Si a mitad de ronda, es al revés, te esta cundiendo poco. Si fío, aventuro lo mío. Si presto, al pagar me ponen mal gesto. Si doy, a la ruina voy, y para evitar todo esto… Agárramela que me crece.

Pide la música que quieras, que ya pondré yo la que vea.

que quieras, que ya pondré yo la que vea. Ojo con los móviles y pertenencias …

… Los alérgenos , están claramente especificados en cada tapa. La carta se mostró a niños de 6 años y todos la entendieron a la perfección.

, están claramente especificados en cada tapa. La carta se mostró a niños de 6 años y todos la entendieron a la perfección. Eso de que el cliente es el jefe y lleva siempre la razón, es en Mercadona.

y lleva siempre la razón, es en Mercadona. Bebe con moderación, paga en efectivo y echa las asaduras en tu casa.