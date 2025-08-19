Cómo conseguir un ojo ahumado perfecto según un maquillador, una diseñadora y una modelo: "Nunca aplico sombra a un párpado en carne viva"

Cuando la ocasión exige un aire de sofisticación, el ojo ahumado sigue siendo la apuesta infalible. "Literalmente se ve bien en cualquiera", afirma el maquillador James Kaliardos, quien ha perfeccionado esta técnica para adaptarla a todo tipo de rostros: desde un look carbón pulido para Miley Cyrus hasta una versión punk en rojo para Kristen Stewart. Junto a la diseñadora de moda Batsheva Hay y la modelo e influencer TyLynn Nguyen, Kaliardos comparte consejos prácticos para recrear y personalizar el ojo ahumado.

El paso a paso del maquillador James Kaliardos

"Nunca aplico sombra a un párpado en carne viva porque la consistencia será un problema", explica. Su rutina comienza con una fina capa de corrector, fijada con polvos translúcidos de Clé de Peau o Kosas, para suavizar el párpado antes de aplicar la sombra. Para intensificar, trabaja con la paleta The Neutrals de Makeup by Mario: "Está básicamente pegada a mi mano, tiene gris, negro, los mejores marrones y tonos más pálidos".

El maquillador difumina con la brocha 239 de MAC "como un limpiaparabrisas", buscando que el color se difumine. El look se completa con el rizador de pestañas Hermès, un rímen negro y en ocasiones un delineador en negro, azul oscuro, violeta o marrón.

El paso a paso de Batsheva Hay, diseñadora de moda

"A veces, el mejor ojo ahumado es aquel en el que literalmente has tomado una siesta y luego te has agotado. Es formal pero también puede ser sucio. Eso es parte de su atractivo", explica la diseñadora.

Su método inicia con un delineador líquido de punta de fieltro o pincel destacando "el Delineador Auto-Graphique de Surratt o este Wetn Wild que compré en la farmacia". Más tarde, aplica una sombra en barra de Hourglass o Ilia, que difumina con los dedos o una brocha. La experta recomienda este tipo de sombra ya que con "sombra en polvo, estás construyendo, construyendo, construyendo. Es más lento y más pictórico". Para terminar, aplica un rímel Ilia tanto en pestañas superiores como inferiores, consiguiendo un estilo nuevo.

El paso a paso de TyLynn Nguyen, modelo e influencer de belleza

Para la modelo, el ojo ahumado es el aliado perfecto para equilibrar un vestuario más masculino. "Mi filosofía es combinarlo con labios nude: muy clásico, muy fácil", dice. Su rutina se limita a cuatro productos corrigiendo "la idea errónea de ser algo elaborado". Comienza con una sombra densa de Violette_FR que aplica en el centro de cada párpado.

Más tarde, utiliza el lápiz negro de Westman Atelier. "Dibujo una línea uniforme a lo largo de las pestañas superiores; luego, con la brocha correctora, hago un trazo hacia adelante y hacia atrás para difuminar suavemente el pigmento, agregando más delineador y repitiendo hasta que se sienta bien".

Para terminar, utiliza el rímel Le Magnétisme de Gucci. Es perfecto por su textura húmeda para conseguir unas pestañas "muy largas y elegantes". Para la influencer, su clave fundamental es que el resultado "no se vea demasiado perfecto. Quiero que se sienta sin esfuerzo".