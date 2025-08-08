Todos los pasos para recrear un maquillaje de ojos ahumado: cinco productos para un acabado profesional

El maquillaje de ojos ahumado puede resultar uno de los looks más complejos de elaborar. Sin embargo, basta con utilizar los productos y la técnica adecuada para resaltar la mirada y conseguir ese efecto sofisticado y misterioso, que encaja a la perfección en cualquier evento de tarde o noche.

El primer paso para recrearlo es escoger un corrector o una prebase para preparar el párpado. De esta manera, conseguiremos que la zona esté más unificada y libre de imperfecciones. El Shape Tape™ ultra cremoso de Tarte es un corrector de larga duración, ideal para pieles secas o maduras.

Posteriormente, aplica una sombra de base neutra con un tono claro y mate sobre el párpado para que se difumine más fácilmente. La paleta de ojos de Master Mattes® Eyeshadow Palette: The Neutrals de Makeup By Mario está compuesta por 12 tonos neutros, que van desde beiges suaves hasta marrones profundos.

Con una sombra marrón o gris medio, marca la cuenca del ojo con movimientos suaves y difumina bien para evitar parches. Acto seguido, añade una sombra más oscura (negro o gris oscuro) en la zona externa del párpado y en la línea de las pestañas inferiores para dar profundidad. La paleta Mini Xenon de Natasha Denona comprende cinco tonos imprescindibles para recrear este característico ojo ahumado.

Como paso final, aplica delineado al ras de las pestañas para integrarlo con las sombras y máscara de pestañas para rasgar la mirada, logrando un efecto impactante y difuminado.