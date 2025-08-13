Los productos de maquillaje que se mantienen intactos con el agua y el sudor: bases, máscara de pestañas y labiales resistentes para el verano

El verano es sinónimo de planes al aire libre, piel bronceada y baños interminables en el mar o la piscina. Aunque la mayor parte de estas actividades se suelen realizar sin una pizca de maquillaje en el rostro, existen alternativas para que el buscado efecto buena cara no pierda protagonismo en esta época estival.

En Make Up For Ever tienen una base de maquillaje recomendable para todo de pieles y resistente al agua. Asimismo, el producto destaca por su cobertura, con capacidad para cubrir las imperfecciones hasta 24 horas.

Las pestañas enmarcan el rostro y, en la mayoría de los casos, cambian completamente el aspecto del rostro. Por ello, si desean llevarlas con algo de color estos meses de verano, Maybelline ofrece su máscara Lash Sensational Sky High resistente al agua.

Para las que quieran potenciar el color de sus labios en la recta final del verano, el Addict Lip Tint de Dior promete que el tinte del producto dure en el labio hasta 12 horas sin generar parches ni perder pigmentación.