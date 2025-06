Jennifer López cambia las reglas: esta es la tendencia de color de leggins discretos que verás en todas partes este verano

Dependiendo de la época del año la moda es distinta. No es igual la ropa de invierno que la de verano, no tienen que ver ni los colores. Es por ello que las personas que quieran estar pendientes de las últimas tendencias no dejan pasar una, sobre todo a las famosas.

En esta ocasión ha sido Jennifer López la que ha aparecido para "cambiar las normas". La cantante ha ofrecido una alternativa a los míticos leggins negros, prácticamente los únicos que se veían por la calle.

Ha sido a la entrada de un estudio en Los Ángeles cuando la prensa estadounidense se fijó en su mítico conjunto de leggins y zapatillas, pero esta vez el color escogido fue el que llamó la atención de todos.

Lejos del negro, se la vio luciendo un tono que representa neutralidad y versatilidad: el marrón. Este color terroso ha sido tendencia durante todo el año y es normal que ahora sea tan popular en verano.

En concreto eran marrones siena, pero no es el único tono de marrón que ha destacado en un año marcado por la neutralidad de los colores. En 2025 Pantone, líder global en estándares de color para la industria de la moda, señaló que el PANTONE 17-1230, que tiene como resultado el Mocha Mousse, sería el color de este año.

Su popularidad se ha dado por la versatilidad combinada con sofisticación de este tono tan terroso con "una base cromática fuerte, complementando diversas aplicaciones, tanto minimalistas como con una decoración rica".

El Pantone en moda

Pero esta elección no solo afecta al mundo de la decoración, sino que la moda está influenciada directamente. Solo hay que ver como la tendencia de los leggins: de siempre negros a marrones, ha empezado a cambiar.

Aquí la neutralidad a la hora de combinarlo juega también un papel importante. Sin embargo, el marrón siena no es el único que ha conquistado a las famosas y los famosos de todo el mundo. La Met Gala de este 2025 es uno de los mejores ejemplos donde se pudo ver a muchos celebrities combinando este juego cromático.

Bad Bunny, con un traje en varios marrones y un sombrero pava puertorriqueño, llevó al siguiente nivel el juego cromático a la vez que mezclaba la modernidad y elegancia con un traje de Prada.

Sabrina Carpenter, por su parte, escogió un body sastre marrón con solapas y estructura tipo frac del que caía una larga cola en dos partes.

Queda claro que tanto para la alta costura como para la moda de andar por casa este será un color que llega para quedarse, al menos en el uso de los cómodos leggins.