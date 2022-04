Ignacio Rivera, presidente de Estrella Galicia: "Resistimos el virus mejor que nadie, crecemos y creamos empleo"

Llegó a Estrella Galicia, la empresa familiar que fundó su bisabuelo, a principios de 90, al inicio de su carrera. Durante su trayectoria en Hijos de Riera, propietaria además de la marca de cerveza de aguas como Cabreiroá, ha ocupado distintas responsabilidades. Desde 2012 y hasta el pasado mes de diciembre ha sido consejero delegado y desde entonces presidente ejecutivo, puesto en el que sustituyó a Santiago Ojea. A pesar de los años, conserva el mismo entusiasmo y motivación que cuando empezó, sigue a pie de calle -"estar encerrado en el despacho me aburre"-, reconoce y piensa ya en sus dos próximos retos: la entrada en Brasil con una fábrica en Sao Paolo y la apertura de otra en Arteixo (La Coruña).

¿Da por superada la pandemia?

Creo que somos los que mejor hemos resistido a la pandemia, lo hemos hecho muy bien. Aunque todavía no puedo dar resultados, el año 2021 ha sido muy bueno. Hemos logrado crecer a doble dígito respecto a las cifras de 2019. Hemos visto como todo lo que hemos ido sembrando ha ido dando resultados. Desde el primer momento, por ejemplo, decidimos no hacer ningún Erte y eso nos permitió seguir creciendo porque se produjo un efecto contagio. Nuestros distribuidores pensaron que si nosotros hacíamos un esfuerzo y manteníamos el empleo, ellos también lo tenían que hacer. Y fuimos así manteniendo el negocio, buscando nuevos clientes, más pequeños. Eran fundamentalmente tiendas y supermercados de barrio ante el cierre de la hostelería.

¿Han mantenido entonces todo el empleo?

No solo eso. Además de no hacer ningún Erte, hemos conseguido seguir creando empleo en plena pandemia, a pesar incluso del confinamiento. Al igual que ha ocurrido con las ventas, hemos crecido también en términos de empleo a dos dígitos. Cuando llegué a la compañía en 1990 éramos 250 trabajadores, pero es que en el 2000 apenas había 280. Y ahora somos ya 1.450. Es decir, que en las últimas dos décadas la plantilla se ha multiplicado por cinco.

Y con este crecimiento tan fuerte, ¿cómo ha evolucionado la cuota de mercado?

Pues ha pasado algo parecido. En los años noventa del pasado siglo nuestra cuota era de solo el 3% y ahora rondamos el 12% en volumen y seguimos subiendo. Cuando mi bisabuelo fundó la empresa, se dedicaba a hacer cerveza artesanal. Cuando yo me incorporé y me ocupé de la expansión de la compañía, era una empresa que vendía en el norte de Galicia. Pero a partir de ahí decidimos dar el salto. Primero al resto de Galicia y luego a toda España. Yo intento salir mucho a la calle y estar en contacto con la gente, saber qué es lo que demanda y a partir de ahí buscar vías de crecimiento.

¿Cuál es el plan para el desarrollo internacional?

Tenemos dos unidades para el negocio en el exterior. Por un lado está Estrella de Galicia Internacional, desde la que abarcamos nuestra expansión en Europa, Norteamérica, Asia y buscamos ahora oportunidades en Oriente Medio. Y por el otro, Estrella Galicia Latam, que tiene su sede en Sao Paolo (Brasil) y desde la que creceremos en Latinoamérica, que es el segundo mercado en valor más importante de todo el mundo para la industria cervecera. El negocio internacional representa el 6% del total y el objetivo es duplicar el peso en tres años.

Han anunciado en ese sentido la apertura de una fábrica en Brasil, ¿cuál es el objetivo?

Sí, en Brasil empezamos en el año 2010, pero consideramos que es imposible ser competitivos produciendo desde aquí. Por eso, hemos decidido abrir una fábrica en Araraquara, en el estado de São Paulo, donde se da por garantizado un suministro de agua de excelente calidad, algo imprescindible para la elaboración de nuestras cervezas. Vamos a llevar a cabo una inversión inicial de 150 millones para una primera fase y poco a poco iremos ampliando. La planta se abrirá en el verano austral del año que viene, a partir de noviembre. Y desde allí queremos exportar a Argentina, Uruguay, Paraguay...Hemos alcanzado par ello un acuerdo con los embotelladores de Coca-Cola en el país, que se encargarán de nuestra distribución.

Y van a abrir también una nueva fábrica en España...

Un poco más tarde, en 2024, en Arteixo (La Coruña). Invertiremos igualmente 170 millones en la primera fase. Lo más importante es contar con el mismo agua. Tenemos la calidad pero tenemos que lograr la cantidad y trasladar el agua hasta allí. Siempre digo que un buen restaurante tiene una buena cocina, con dos restaurantes ya es más difícil y cuando tienes muchos, es muy complicado. Nosotros queremos hacer un producto único, seguir siendo innovadores....acabamos de lanzar por ejemplo una cerveza con grelos. No queremos ser los más vendidos, pero sí los más queridos. Yo digo siempre que somos una cervecera Big Craft.

¿Qué previsiones tienen para 2022?

Es un año muy complejo y habrá que esperar al verano, que es clave para nosotros. En términos de volumen va ser un año muy bueno porque se está recuperando el turismo y la hostelería está volviendo a crecer, aunque no recuperará las cifras precovid hasta 2023. En términos de negocio, sin embargo, es mucho más complicado por los problemas con el transporte, la logística, los costes energéticos, que afectan mucho por ejemplo a la producción de vidrio... nuestros márgenes se están reduciendo. Además, con la huelga de los transportistas lo hemos pasado muy mal. Estamos en un rincón del país, no tenemos cinco fábricas para distribuir.

¿Y el negocio de aguas, cómo va?

En aguas la situación es mucho más complicada que con la cerveza. A raíz del confinamiento, la gente seguía comprando agua en el supermercado pero con el agua no pasó lo mismo. Y nosotros tenemos una dependencia muy alta del canal horeca.

¿Cómo ve a la hostelería?

La vuelta del turismo ayudará a su recuperación, pero la hostelería está en un momento de reinvención. No tiene nada que ver montar un bar en 2019 que hacerlo ahora. Ha habido un proceso de digitalización que hay que aprovechar para reforzar el engagement con los clientes y vender más. Nosotros tenemos una unidad para ayudar a los hosteleros a optimizar y mejorar su operativa, en colaboración con varias startups. Ha cambiado todo, la gestión de las reservas, la digitalización de los menús...

¿Qué están haciendo en materia de sostenibilidad?

Creo que la RSC, la Responsabilidad Social Corporativa, es un concepto obsoleto y me gusta hablar más de impacto social en. Para crear riqueza lo primero es crear empleo. Pero, además, hacemos infinidad de cosas. Apostamos por la energía renovable y el 20% de nuestro abastecimiento será de autoconsumo. El92% de nuestros envases son ya rPEt, de material reciclado, y en tres meses alcanzaremos el 100%. Y somos líderes en la cerveza de bodega, donde no hay envases y por lo tanto no se producen residuos. Tenemos una filosofía artesanal; plantamos nuestro propio lúpulo y buscamos un agua determinada. Nos dicen que tener la fábrica en Galicia no es competitivo, pero es que entonces la cerveza no sería la misma.

