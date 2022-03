Osborne encara con optimismo un 2022 condicionado por la guerra y la subida de precios

En Grupo Osborne, propietario de marcas como Cinco Jotas, Bodegas Montecillo o ginebra Nordés, prevé un 2022 "difícil" por el encarecimiento de las materias primas y de la energía, así como por la incertidumbre internacional motivada por la guerra de Ucrania, pero cree que el segundo semestre será positivo.

Así lo ha declarado su consejero delegado Fernando Terry, que no descarta adquisiciones tras las recientes de Riofrío, el whisky Doble V y Vermut para reforzar su portfolio.

Osborne afronta el 2022, un año en el que celebra su 250 aniversario, con "optimismo" tras un buen 2021, gracias a las decisiones estratégicas que la compañía adoptó durante la pandemia para fortalecerse.

"Somos optimistas de cara a 2022, año para el que esperamos cifras similares a las alcanzadas en 2019, pero siempre dependiendo de la pandemia y la actual situación mundial", ha asegurado el consejero delegado de Osborne, Fernando Terry.

De cara a la evolución del 2022, Terry reconoce que "dependemos mucho de la hostelería, y en función de cómo se comporte, con una demanda sostenida en el tiempo, tendremos un buen año".

Sin embargo, Terry ha reconocido que este ejercicio se presenta "complicado" por la inestabilidad actual debido al impacto que el conflicto bélico en Ucrania pueda provocar tanto en el consumo como en el coste de las materias primas.

En este sentido, explica que "mientras que las bebidas son más estables, las marcas de alimentación están más condicionadas por la crisis, Ahí tienes que modular mucho la demanda. Aun así, el jamón ibérico es un producto muy popular, donde hay mucha competencia".

El directivo, que si bien no descarta adquisiciones a lo largo del año, considera que de momento no tienen prevista ninguna compra. "Luego, hallas o no hallas, pero no estamos llamando a las puertas. Lo que no vamos es a acometer una categoría como el caviar Riofrío, con la integración que eso supone". Terry reconoce, no obstante, que le parecen "interesantes" productos como los vinos blancos, en concreto los gallegos, o los vinos de Ribera de Duero.

La multinacional española ha recordado que, en 2020, marcado por la crisis del coronavirus, adoptó importantes decisiones estratégicas tras la caída de su actividad, aunque sus marcas mostraron un excelente desempeño en el canal alimentación y en el e-commerce, donde volcaron sus esfuerzos.

Negocio internacional

El resultado es una compañía saneada que en 2021 ha superado sus expectativas de negocio, con un liderazgo en segmentos como las ginebras premium, gracias al buen comportamiento de Nordés, al crecimiento positivo de su e-commerce, a la buena evolución de su negocio internacional, que supone ya el 35% de las ventas, y a la consolidación de varias de sus marcas estratégicas, como son Carlos I, los vinos de Jerez y Bodegas Montecillo en sus respectivas denominaciones de origen.

Osborne cuenta con presencia en más de 70 países, tiene sendas filiales en China y Brasil, seis plantas de producción en España y un portfolio de más de 30 marcas propias y de distribución. Con este 250 aniversario se sitúa entre las 100 empresas familiares en activo más antiguas del mundo y se consolida como uno de los grandes embajadores internacionales de la gastronomía española.

Como parte de los actos de celebración y como homenaje al lugar de origen de la compañía, el chef Ángel León será el embajador de la firma durante este año de aniversario como muestra de una filosofía y valores compartidos con Osborne de sostenibilidad, innovación y elaboración de productos gastronómicos únicos en El Puerto de Santa María (Cádiz).