Los Reyes Magos llegarán este año con una subida de los costes del 40% en la industria del juguete

Los juguetes se enfrentan a una subida de costes sin precedentes. El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor, estima que la crisis de suministros y la subida de los precios de materias primas, electricidad, entre otros, ha incrementado entre un 20% y un 40% sus costes variables, pero asegura que, según sus previsiones, se pueden igualar los 1.000 millones de euros en ventas de juguetes del mercado español en 2019.

El representante de los fabricantes de juguetes señala, en declaraciones a Servimedia, que la situación de aumento de costes es "histórica tanto en intensidad" como en la cantidad de factores" que han visto incrementado su precio, lo que ha provocado un escenario "incierto" en una campaña para la que no ha habido "prácticamente posibilidad de reacción".

Pastor incide en que la crisis de suministros "ha reducido márgenes y viabilidad económica" y confirma que las empresas están "asumiendo costes", lo que, de prolongarse, llevará a una situación que "no es sostenible". La horquilla del aumento de costes es muy amplia, ya que las empresas son variadas y en ellas pueden influir de manera diferente el aumento de precios del "metal, plásticos, el flete, lo electrónico o la factura de la luz".

Precios

No obstante, preguntado por si esto provocará un aumento de precios para el consumidor final, el representante de los jugueteros indica que dependerá de la situación de cada empresa. Acerca de la campaña de Navidad, Pastor asegura que no va a haber "desabastecimiento", porque en el sector la campaña de Navidad "no se improvisa y se trabaja desde dos años antes", aunque reconoció que puede haber problemas puntuales en productos muy demandados a principios de la campaña que no se puedan reponer por los retrasos en la logística".

Unas fechas clave

Preguntado por las cifras, la asociación de los fabricantes de juguetes afirma que es difícil hacer estimaciones, ya que la semana de Reyes puede llegar a computar entre el 6% y el 10% de las ventas totales del sector. No obstante, Pastor indica que se está observando "una recuperación de la demanda importante" en el mercado español, lo que le lleva a pensar que "si no recuperamos las cifras de 2019, estaremos muy cerca".

No obstante, el presidente de la AEFJ lamenta que en otros mercados como Estados Unidos, Francia y Reino Unido la recuperación está siendo "mucho mayor", que se está observando en el incremento de las exportaciones hasta septiembre del 16,3% respecto a 2020 y del 13% respecto a 2019. En total, la industria juguetera española suele facturar en torno a 1.600 millones de euros, de los que exporta un 40% aproximadamente.

El comercio electrónico gana terreno también, por otro lado, en el sector del juguete. Cuestionado por la consolidación de los canales de venta online tras la pandemia, el representante de los jugueteros afirma que "han venido para quedarse", aunque probablemente este año disminuya respecto a 2020 cuando "las tiendas físicas estaban cerradas". Pastor subraya que la cifra de ventas online fue del 40% en 2020 y este año se moverá en esas cifras.

