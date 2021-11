Avanza Food sigue apostando por las 'dark kitchen' y abre una quinta en Valencia

El grupo de restauración Avanza Food, propietaria de marcas como Carl's Jr., Tony Roma's o La Chelinda, sigue apostando por el el modelo de negocios de dark kitchen o cocinas fantasma, y acaba de abrir un quinto local franquiciado en Valencia.

Con esta nueva dark Kitchen, ubicada en Gandía, Avanza Food, propiedad desde 2008 del fondo de inversión Abac Solutions y de su equipo directivo, sigue avanzando en el plan de Desarrollo de su División de Dark Kitchens & Virtual Brands.

Hasta ahora, Avanza Food contaba con otras tres dark Kitchen franquiciadas abiertas este mismo año en Salamanca, Logroño y Murcia, que se unen a la propia de Valladolid, inaugurada en julio.

En esta ocasión, será operada por el empresario Teo Perea, que se incorpora como nuevo franquiciado del grupo. La nueva dark Kitchen se ubica en la calle Legionario Bernabéu, una de las principales zonas comerciales de Gandía.

Cuenta con una superficie de 135 m2 que operará con hasta 8-10 marcas de todo el portfolio de Avanza Food, tanto de sus enseñas de restauración más emblemáticas como de sus nuevas marcas virtuales.

Flexibilidad

Se trata de un modelo de negocio que ofrece una gran flexibilidad y adaptabilidad a las demandas de los clientes, que podrán disfrutar de una amplia variedad de opciones adaptadas a todos los gustos y tendencias, tanto para recoger en el establecimiento (take away) como para disfrutar en casas y oficinas a través de las plataformas de Delivery de Glovo, Just Eat y Uber Eats.

División estratégica

"Sumamos nuestra quinta dark Kitchen, un modelo de negocio que está teniendo muy buena acogida en el sector por se un concepto muy innovador, que destaca sobre todo por su gran flexibilidad y versatilidad. Seguimos creciendo en una de nuestras divisiones más estratégicas, y avanzamos en nuestro objetivo consolidarnos como un grupo de restauración de referencia, especializado en delivery", ha señalado Javier Sánchez, director general de Marcas de Restaurantes de Avanza Food.

Por su parte, Teo Perea, franquiciado de la nueva dark kitchen de Valencia, ha declarado: "Estamos muy ilusionados con la nueva apertura de este nuevo restaurante multimarca en Gandía. Es un concepto de negocio muy innovador que nos da la oportunidad de ofrecer a nuestros clientes todo un abanico de marcas de primer nivel, por lo que estamos convencidos de que tendrá muy buena acogida".

Transformar el sector

Avanza Food apostó en 2000 por una nueva estructura organizativa basada en tres divisiones estratégicas: por un lado, su división de Restaurant Brand, donde se encuentran sus marcas más emblemáticas como Carl's, Tony Roma's Tommy Mel's y La Chelinda. La compañía cuenta actualmente con más de 400 establecimientos y un gran portfolio de marcas.

Por otro, esta su división de Heineken Licences, formada por su marcas más cerveceras, como Official Irish Pub, Gambrinus y Cruz Blanca. Y, finalmente, su nueva división de Dark Kitchens & Virtual Brands.

Cuatro vías

Dependiendo de su ubicación, del peso del delivery o de la concentración de pedidos de cada restaurante, Avanza Food ofrecerá el servicio a domicilio a través de cuatro vías: desde los agregadores de delivery, donde cuenta con acuerdos con todas las plataformas; a través de riders externos contratados con socios logísticos de referencia, o a través de un modelo mixto que combina los riders propios con riders externos.