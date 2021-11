El menú del día no levanta cabeza y no logra recuperarse de la pandemia

Tras el impacto de las restricciones y el auge del teletrabajo, el menú de mediodía no logra recuperar los niveles previos a la pandemia en nuestro país, según demuestran los resultados del informe 'Los momentos de consumo dentro y fuera del hogar', de Aecoc Shopperview.

Así, el 29% de los encuestados asegura que come al menos una vez por semana en establecimientos hosteleros, un porcentaje aún muy alejado del 35% registrado antes de la crisis sanitaria a pesar de representar un crecimiento de 6 puntos respecto al pasado mes de marzo.

Los efectos de las restricciones y del confinamiento se reflejan en un 77% de encuestados que asegura cocinar prácticamente todos los días en casa motivados por la salud, compartir tiempo con familia y amigos y el ahorro.

Los datos de Aecoc indican que esta tendencia se mantendrá, ya que el 45% de los consultados asegura que compra alimentos para replicar en casa platos que antes comía en restaurantes, y el 22% dice que tiene previsto gastar más en los próximos meses en productos para cocinar.

Menor frecuencia

A pesar de estos datos, el barómetro de Aecoc Shopperview también da buenas noticias para la hostelería, ya que el 87% de los consumidores ha vuelto a bares y restaurantes, aunque con menos frecuencia. Ahora el 31% sale a comer fuera de casa al menos una vez por semana, mientras que antes de la pandemia lo hacía el 65%.

"El consumidor empieza a recuperar los hábitos anteriores a la pandemia y vuelve a estar dispuesto a regresar a los bares y restaurantes. Aun así, la crisis sanitaria ha consolidado un consumo más hogareño y los usuarios optan por salir en ocasiones especiales o para darse un capricho, por lo que es más selectivo en su elección", explica la gerente del área de estrategia comercial y marketing de Aecoc, Rosario Pedrosa.

Los motivos para esta reducción en sus visitas a bares y restaurantes son el miedo al contagio, la contención del gasto y los cambios que se han producido en la experiencia por las restricciones. Aun así, el 77% considera importante seguir con los protocolos sanitarios y de higiene actuales.

A pesar de las precauciones, el gasto fuera del hogar sigue creciendo y, aunque el 54% de los consultados gasta menos hostelería, es un dato mucho mejor que el 72% registrado en marzo.

Delivery y mercaurantes

Entre las opciones de alimentación que están saliendo reforzadas de la crisis sanitaria hay que citar el delivery y los platos preparados. El 32% de los consumidores afirma que consume platos preparados de supermercado al menos una vez por semana, y el 10% asegura que hoy gasta más en este formato. Sus motivaciones para consumir en los mercaurantes son la posibilidad de comer algo rápido, por capricho, para momentos en que el consumidor come solo o para acceder a algún plato en concreto.

En cuanto al encargo de comida a domicilio, el 23% ha incorporado esta rutina semanalmente, ya sea para darse un capricho, para disfrutar de sus platos favoritos, para socializar o para algo rápido. El informe también muestra que el 25% de los consumidores aún no recurre nunca al delivery o el take away, lo que supone una oportunidad de crecimiento para los operadores del sector.