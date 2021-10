Desigual presenta su selección de 'startups' para su aceleradora Awesome Lab

elEconomista Madrid

La firma textil Desigual dio a conocer el jueves, 22 de octubre, su primera selección de 'startups' que van a participar en su programa de aceleración Awesome Lab. El anuncio se produjo durante un evento de la mano de Plug and Play, plataforma de innovación abierta con la que la empresa ha lanzado esta iniciativa, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas para hacer frente a los desafíos que plantea la industria de la moda.

Este evento acogió una mesa redonda sobre los retos y oportunidades de las grandes corporaciones frente a la innovación, y el valor agregado de las 'startups' para acompañar la transformación de las compañías hacia modelos más colaborativos, tecnológicos y sostenibles.

Marta del Amo, redactora jefa de MIT Tecnology Review en España, fue la maestra de ceremonias y moderadora de esta conversación, donde participó el Technology Innovation Leader de Desigual, Javier Fernández; el Director de Plug and Play España, Jaime de Borbón y Dos Sicilias y el responsable de Corporate Venturing en ACCIÓ, Albert Torruella.

Thomas Meyer, fundador y presidente de Desigual, aprovechó para destacar que la empresa que dirige siente "orgullo" por ser la primera compañía de moda en España que integra la innovación abierta "como eje central de su estrategia", actuando como plataforma de intercambio de tendencias, ideas y creatividad. "Queremos construir un Open Desigual con el que damos forma a una ambición, que es hacer de la colaboración la herramienta que nos diferencie y nos permita ser más competitivos", dijo.

Meyer añadió que con Awesome Lab buscan "un modelo más aperturista", es decir, que sea capaz de acercarse a 'startups' en etapa más tempranas y e implementar sus soluciones en su modelo de negocio. En definitiva, es apuesta con la que buscan seguir transformándose en esta etapa de "crecimiento" que se encuentran. "La colaboración es el futuro", dijo Meyer.

La cita concluyó con la puesta en escena del arranque del primer programa de aceleración impulsado por Desigual y Plug and Play. Un programa cuya convocatoria se abrió entre los meses de julio y de septiembre y al que se presentaron más de 150 startups de 25 países diferentes, después de identificar y analizar más de 800 startups que respondan a los retos propuestos.

En total serán siete las startups que participarán en la primera edición de este programa de aceleración diseñado junto a Plug and Play, donde podrán desarrollar su alto potencial de crecimiento y acceder a beneficios que les facilite la financiación. Vestico, Syrup Tech, Swearit, Personify XP, Resortecs, Exonode y SXD han sido las innovaciones seleccionadas, que entregan soluciones tecnológicas mediante blockchain, inteligencia artificial, nuevos materiales y machine learning.

A partir de ahora, las startups contarán con diversos recursos y beneficios con los que potenciar su proyecto, como acceso a las oficinas centrales de Desigual en Barcelona, material, contactos clave, una red de proveedores y servicios de tipo logístico, según las necesidades de cada una.

Durante los próximos 9 meses, estos nuevos negocios estarán desarrollando pruebas de concepto junto a Desigual, a fin de presentarlas en un DemoDay frente a invitados de la industria de capital de riesgo, como fondos de inversión e inversionistas ángeles, entre otros.

El responsable del área de Innovación de Desigual y Awesome Lab, Javier Fernández, aseguró que con este programa buscan "un ejercicio de apertura a nuevos modelos de trabajo", estableciendo contactos con el talento de fuera de la organización.

Fernández aseguró que esta selección de empresas finalistas pueden ayudar a fomentar "la cultura del cambio a nivel inverno" y a su vez ellos podrán beneficiarse de su "modelo de negocio consolidado y nuestra experiencia en el mercado". En todo momento ha recalcado que el objetivo es "darles nuestros recursos sin ponerles barreras ni exigirles exclusividad".

Por su parte, Albert Torruella, responsable de Corporate Venturing de ACCIÓ Barcelona, ha destacado la relevancia que tienen este tipo de iniciativas "ya que la competencia hoy en día no está sólo entre empresas sino entre ecosistemas. Lo hemos visto en casos como Silicon Valley, donde han sido capaces de generar propuestas que atraen talento. Esto es lo que está haciendo Desigual con esta iniciativa".

Desde Plug and Play España el partner que ha acompañado a Desigual en el proceso de construcción de su aceleradora, han insistido en su rol catalizador de este programa. "Lo que nosotros hacemos es buscar el problema y a través de nuestra red de oficinas encontrar las mejores soluciones. No tenemos una fórmula secreta para identificar a la mejor startup, sino una metodología muy probada. En el caso particular de Desigual estoy seguro de que vamos a encontrar grandes soluciones porque detrás existe una implicación transversal, de toda la organización", afirma Jaime de Borbón Dos Sicilias.