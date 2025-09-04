AmRest deja atrás los números rojos en el segundo trimestre y logra un beneficio neto de 7,8 millones

El Grupo AmRest, operador de restauración multimarca propietario de cadenas como La Tagliatella, mantuvo su tendencia de crecimiento positivo en el segundo trimestre del año, alcanzando unas ventas de 641,7 millones de euros, un 0,4% más que en el mismo periodo de 2024. Si se excluyen los ingresos procedentes de los negocios desinvertidos en el primer trimestre, las ventas trimestrales aumentaron un 3,9%. En el primer semestre de 2025, los ingresos consolidados se situaron en 1.261,9 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 2,5%, o del 3,9% si se excluye el impacto de la desconsolidación.

Los ingresos del grupo se han alcanzado en un contexto de incertidumbre económica, ya que las presiones inflacionistas de los últimos años han seguido influyendo en los hábitos de consumo. En varios mercados, este entorno se tradujo en una menor frecuencia de pedidos y una preferencia por opciones de menú con mejor relación calidad-precio. Para hacer frente a estos desafíos cíclicos, AmRest puso en marcha una estrategia comercial específica. Como resultado, y a pesar del escenario adverso, el grupo logró incrementar el número total de transacciones en un 3,0% respecto al año anterior.

El beneficio neto del trimestre ascendió a 7,8 millones de euros, frente a las pérdidas netas de 23,1 millones registradas en el mismo periodo del año anterior. Al cierre del primer semestre el resultado neto sigue siendo negativo, pero de solo 900.000 euros, frente a los 25,2 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. La rentabilidad subyacente del grupo, en términos de margen del ebtida, alcanzó el 16,8%, con un resultado bruto operativo de 107,7 millones de euros. Esto supone una reducción de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024, atribuible principalmente a la salida de SCM - donde AmRest contaba previamente con una participación del 51% -, así como al aumento de las presiones sobre los costes laborales en determinados mercados.

Apalancamiento

La ratio de apalancamiento de AmRest se situó en 2,09 veces el ebtida al cierre del trimestre, frente a 1,82 veces a finales de 2024. Este nivel continúa en el rango inferior del objetivo interno establecido por el grupo, reflejando una política financiera prudente, orientada a mantener la flexibilidad para futuras inversiones y acelerar tanto el crecimiento orgánico como el inorgánico.

Según Eduardo Zamarripa, director financiero de AmRest, "los resultados de este trimestre ponen de manifiesto la solidez y capacidad de adaptación de nuestra organización, incluso en un entorno complejo e incierto para el sector de la restauración". La compañía, uno de los mayores operadores de restauración multimarca en Europa, tiene presencia en 22 países y opera más de 2.100 restaurantes bajo marcas franquiciadas como KFC, Starbucks, Pizza Hut y Burger King, además de enseñas propias como La Tagliatella, Sushi Shop, Blue Frog y Bacoa.