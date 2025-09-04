Lidl invierte seis millones en un nuevo supermercado en Teruel

La cadena de supermercados Lidl ha invertido alrededor de seis millones de euros en un nuevo establecimiento en Teruel, que abrirá sus puertas mañana viernes. Una tienda que sustituye al súper que estaba situado en la Rda. Dámaso Torán.

El nuevo supermercado de Lidl, situado en el Camino de Castralvo 26 (barrio Fuenfresca), cuenta con una superficie de venta de más de 1.400 metros cuadrados, que se ha adecuado y equipado específicamente con la inversión acometida para implementar una tienda de última generación, con más luminosidad y un diseño pensado para mejorar la experiencia de cliente.

El establecimiento incorpora además avanzadas medidas de sostenibilidad dentro de las que destacan paneles solares, con una superficie de 535 metros cuadrados, así como iluminación LED, climatización de alta eficiencia energética, control domótico y sistemas de renovación de aire, entre otras.

Las instalaciones del nuevo supermercado se completan con un aparcamiento de casi 90 plazas y la disposición de tres puntos de carga para vehículos eléctricos con el fin de contribuir a la movilidad sostenible.

La apertura de este supermercado ha supuesto la generación de siete nuevos puestos de trabajo en relación con el anterior establecimiento, sumando una plantilla formada por 21 empleados.

El nuevo supermercado abrirá del 5 al 14 de septiembre en horario de verano (de 9.000 a 22.00 horas), mientras que, a partir del 15 de septiembre, las instalaciones estarán abiertas al público de 9.00 a 21.30 horas.

En expansión

La apertura de este nuevo supermercado forma parte de la estrategia de expansión y modernización de Lid en Aragón, comunidad en la que cuenta con una inversión de cerca de 100 millones de euros en los próximos años para duplicar su presencia en actual con 15 tiendas nuevas, lo que redundará en la generación de más empleo y más valor económico, explican desde la compañía.

Lidl llegó a Zaragoza hace 30 años. En este período, ha ido creciendo en tiendas, contando actualmente con un total de nueve en Zaragoza, cuatro en Huesca y dos en Teruel, alcanzando una plantilla de 290 empleados.

La cadena de supermercados colabora con cerca de 30 proveedores locales, comprando productos por valor de más de 220 millones de euros anuales, aparte de exportar cerca de un tercio de dicha producción a más de 30 países.

La actividad de Lidl en Aragón supone más de 270 millones de euros anuales al PIB regional (el 0,66% del total), aparte de generar más de 5.600 empleos directos, indirectos e inducidos (el 0,92% del total), según los datos del estudio realizado por PwC.