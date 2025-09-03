Mercadona reabre su supermercado en Las Fuentes (Zaragoza)

Mercadona ha reabierto uno de sus supermercados en Zaragoza. Se trata del situado en el barrio de Las Fuentes en el que ha realizado una reforma integral con una inversión de más de 1,8 millones de euros para adaptar sus instalaciones al nuevo modelo de tienda eficiente.

El supermercado, en cuyas obras participado 28 proveedores y 85 personas, cuenta con una superficie de sala de ventas de 1.804 metros cuadrados y se ha incorporado la sección "Listo para Comer" con la oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Una sección que puso en marcha en el año 2018, fecha desde la que la ha ido implantando en la red de tiendas con un surtido de comidas elaboradas, muchas tradicionales y al más puro estilo "casero", que se sirven, en su mayoría, en envases fabricados con materiales naturales como la caña de azúcar (material compostable, el cartón o el papel).

Además, las instalaciones cuentan con un espacio amplio y diáfano para facilitar la entrada de luz natural. En su diseño, se han empleado colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes, aparte de incorporar medidas de ergonomía para la plantilla enfocadas sobre todo a eliminar sobreesfuerzos.

La tienda dispone de zonas comunes a su vez para que la plantilla tenga una mayor comodidad en los momentos de descanso, aparte de contar con un comedor más equipado y taquillas personales más amplias y cómodas.

La tienda está completamente conectada desde el punto de vista tecnológico con la integración de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con el fin de poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena.

De este modo, es posible optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

A nivel medioambiental, se han introducido medidas que reducen el consumo energético por la mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente.

También se ha instalado un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética más eficiente.

El horario de apertura de este supermercado, que permite la compra online a través de la web de Mercadona, es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.00 horas. Dispone de un aparcamiento de 25 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, una de ellas para vehículos eléctricos.

Mercadona en Aragón

Mercadona tiene 45 supermercados en Aragón de los que 42 disponen del modelo de Tienda Eficiente y 35 cuentan con 'Listo para Comer'. La plantilla supera las 2.780 personas con empleo estable y de calidad, tras la creación de 148 puestos de trabajo en el último ejercicio.

En Zaragoza, de las 31 tiendas de la provincia, 28 ya tienen la sección de 'Listo para Comer'. En la capital, de los 22 supermercados, 20 ya cuentan con esta línea de comida preparada.

La compañía colabora en Aragón con 45 proveedores de producto y más de 335 proveedores no comerciales y de servicio y las compras locales de Mercadona se han situado en 1.007 millones de euros en el último año, lo que representa un aumento del 6,5 por ciento respecto a la del ejercicio anterior.