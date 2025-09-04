Riba Mundo vende el marketplace italiano ePrice tras las pérdidas por su incendio devastador

Riba Mundo, el distribuidor online de productos tecnológicos que cotiza en el Euronext Growth de Milán, suelta lastre y hace caja para hacer frente a las dificultades en su negocio tras el devastador incendio que destruyó mercancía valorada en 25 millones de euros el pasado enero en su almacén en Valencia.

La firma valenciana que está controlada por su CEO, el italiano ha cerrado un acuerdo para la venta del marketplace italiano ePrice al grupo transalpino Connecteed por 170.000 euros.

Una operación que contempla el traspaso del 67% que posee del que había llegado a ser el segundo portal de comercio electrónico de ese país en dos fases. Así, incluye un acuerdo vinculante para comprar el 57% del portal por 135.000 euros con varios pagos de aquí a final de año. Para el otro 10% se ha firmado una opción de compra por 35.000 euros, que tiene de plazo para ejecutarse hasta finales de febrero del año que viene.

Riba Mundo asegura que la desinversión se debe a su intención de concentrarse en su negocio principal y recuperar el crecimiento, después de que el frenazo de la actividad por la catástrofe ha supuesto que las ventas del grupo se hayan desplomado un 57% en el primer semestre de este año, hasta 105,2 millones de euros frente a los 230 millones del mismo periodo en 2024.

Frenazo

Las cifras de la actividad de la empresa han estado marcadas por el desastre, ya que los pedidos servidos se situaron en 14.013 unidades en el primer semestre de 2025, frente a las 35.761 unidades del primer semestre de 2024, mientras que las ventas unitarias ascendieron a 912.992 unidades en el primer semestre de 2025, frente a las 2.198.224 unidades del primer semestre de 2024.

"A finales de junio, se restableció la logística en la sede central de Valencia y, a finales de julio, se restablecieron las operaciones completas, incluyendo el dropshipping, en Riba Mundo, cuyas ventas totales siguen mostrando una mejora gradual mes tras mes", señala la propia empresa.

La compañía, que ha recurrido al preconcurso para refinanciar su deuda ante el impacto de incendio en sus instalaciones, también ha comunicado que ya ha recibido 15 millones de euros procedentes de la compañía aseguradora tras un pago de 5 millones.