Fnac sale del bache y eleva su negocio un 1,7% hasta los 312 millones en 2024

La filial española del grupo francés Fnac cerró el año pasado con unas ventas de 312 millones de euros, un 1,7% por encima del 2023 y un 2,8% a misma superficie, dejando atrás dos ejercicios consecutivos de caída del negocio en nuestro país.

Según destaca la compañía, en 2024, excluidos los gastos extraordinarios por valor de 3 millones de euros, su resultado de explotación mejoró en 3,3 millones de euros respecto al año anterior pasando de 10 millones de pérdidas en 2023 a los a 6,7 millones de euros en 2024, manteniendo el ebitda estable en -0,1 millones.

Dos de los millones en gastos extraordinarios registrados por la compañía están relacionados con con la transformación y reestructuración de tres de sus tiendas más emblemáticas en nuestro país, con una inversión prevista de más de 10 millones de euros en 2025.

En este sentido, el grupo añade que su Accionista Único realizó el año pasado dos aportaciones por valor de 24 millones de euros para restablecer el equilibro del patrimonio neto de la sociedad, lo que demuestra su apoyo a la filial española, cuyo patrimonio neto a 31 de diciembre de 2024 asciendía a 4,9 millones de euros.

Por otra parte, el grupo francés avanza que su marketplace, que suma 2.250 vendedores, creció el año pasado un 24% en volumen de facturación, mientras que Fnac Pro, su plataforma B2B destinada a pymes, mayoristas, exportadores o autónomos, lo hizo a doble dígito.