Bodegas Care prevé una cosecha de dos millones de kilos de uva en esta vendimia

La vendimia ya ha comenzado en Bodegas Care y arranca con buenas perspectivas, ya que la previsión es alcanzar los dos millones de kilos de uva recogidos en este 2025 de acuerdo con los primeros datos. De momento, en los primeros días de recolección -arrancó el 14 de agosto con la variedad Chardonnay-, ya han superado los 300.000 kilos de uva.

En las próximas semanas, Bodegas Care continuará con la vendimia de las uvas de las variedades tintas, que se esperan en su punto óptimo de maduración, gracias a las temperaturas frescas de finales de agosto.

El año 2025 está siendo especial para esta bodega, en tierras de Cariñena, por la lluvia generosa de la primavera a la que le ha seguido una intensa ola de calor en agosto y la llegada posterior de temperaturas más frescas. Son condiciones meteorológicas que marcarán la calidad de los vinos de esta añada en la que las uvas tienen un carácter muy particular por estas condiciones climáticas.

"Este 2025 será recordado como una añada diferente con un clima que nos ha exigido estar muy atentos, pero que también nos traerá vinos de gran calidad y personalidad", afirma Nacho Lázaro, director de Bodegas Care.