El pedrisco daña las cosechas en varios municipios de Zaragoza

La comunidad aragonesa ha vuelto a ser objeto de fuertes tormentas en la tarde de ayer miércoles, acompañadas de granizo, lo que ha causado importantes daños en varias localidades de la provincia de Zaragoza y afecciones en los distintos cultivos, especialmente en el vino, así como en la fruta o en la almendra.

Las afecciones se han centrado sobre todo en la localidad de Paniza, así como en Bardallur. Y las primeras estimaciones en ambos municipios sobre los daños causados en los cultivos se prevén cuantiosas por las afecciones que ya se observan a pie de campo, según apuntan desde la organización agraria ARAGA.

En concreto, en la zona de Bardallur, los daños se concentran en las producciones de fruta y almendras, así como en el maíz o en el olivo. Según explica Luis Vicente Medrano, agricultor en esta localidad, "el porcentaje de la cosecha dañado es de alrededor del 75% más o menos de lo que faltaba de recolectar". Para la evaluación final y las consecuencias económicas todavía es pronto y no se podrán tener los primeros datos "hasta que no se recoja lo que queda".

El agricultor explica que, en estos momentos, se estaba cogiendo fruta y almendra, así como las otras producciones de maíz y olivo. Por ejemplo, en la cosecha "había fruta o almendras que estábamos recogiendo y en maíz y olivas aún faltaba mucho tiempo para cosechar".

También en la localidad de Paniza los daños son importantes. El agricultor Miguel Antonio García calcula que la afección alcanza al 50% en sus viñas, aunque ha habido impacto en toda la explotación. La tormenta y el granizo se han producido justo cuando "estábamos ya comenzando a vendimiar".

Los daños, en este caso, no solo son económicos y afectan a la producción, sino que igualmente se aprecian en infraestructuras como caminos y barranqueras que ahora se deberán arreglar. Por el contrario, no se observan daños, al menos considerables, en la maquinaria y las infraestructuras propiamente agrarias.

Las afecciones se han dejado sentir a su vez en piscinas públicas como es el caso de Bardallur, así como de forma generalizada en las calles y en algunas casas que se han inundado.

Son daños ante los que la organización agraria ARAGA ha solicitado que los agricultores y ganaderos afectados puedan recibir las ayudas necesarias para paliar esta situación.