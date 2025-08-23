La hostelería rebasa por primera vez la barrera de los dos millones de trabajadores

El crecimiento del turismo ha llevado a la hostelería a alcanzar un nuevo récord de empleo. De acuerdo con los datos recogidos por la patronal Hostelería de España, el pasado mes de julio el sector superó por primera vez la barrera de los 2 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Son casi 40.000 afiliados más que los registrados en el mismo mes del año anterior, lo que implica un incremento del 2%, de acuerdo con los datos de afiliación.

La patronal de los hosteleros explica, no obstante, que "el ritmo de crecimiento anual mantiene la tendencia de moderación de meses anteriores". Por ramas de actividad, en restauración el incremento anual fue de un 1,5%, lo que supone una décima menos que la tasa de junio, superando el millón y medio de trabajadores, con cerca de 23.000 afiliados más que en el mismo mes de 2024. En el subsector del alojamiento el incremento fue algo superior, de un 3,6%, una décima por debajo, en cualquier caso, de la tasa anual registrada en junio. En este área se alcanzaron en total 498.296 trabajadores, 17.316 más que en el mismo mes del año pasado.

Pérdida de rentabilidad

A pesar de estas cifras y de los incrementos de la facturación que se están registrando, hasta alcanzar niveles récord, en el sector de la hostelería hay una gran preocupación por el goteo continuo de cierres ante la pérdida de rentabilidad que sufren muchos establecimientos, especialmente los más pequeños, las microempresas y los autónomos. "Es verdad que hay un récord de turistas, pero de forma paralela se está produciendo una ralentización de la demanda interna y el crecimiento de la hostelería se está frenando", según apuntaba el pasado 7 de julio el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, en una entrevista con elEconomista.es.

De hecho, prueba de la ralentización del mercado es que, según los datos del Indicador del Sector Servicios del INE, mientras que en abril el crecimiento fue del 8,2%, en mayo se redujo al 6,3% y en junio la tasa se quedó en tan solo un 5,8% interanual. Álvarez Almeida reclama, sobre todo, que no se incrementen los costes al sector, que saldría muy dañado, por ejemplo, si se aprueba la reducción de la jornada laboral.

"Provocaría un aumento de los costes laborales en el sector hostelero de entre el 6 y el 8% y eso es totalmente inviable. No nos quedaría más remedio que recortar los horarios, si no queremos tener que contratar a más trabajadores, con el problema añadido de la falta de personal", asegura. El gran problema del sector es que, aunque los precios están subiendo, lo hacen muy por debajo de los costes, lo que lastra sus márgenes.

Precios

Los precios de las actividades de restauración subieron en julio, en concreto, un 4% en tasa anual, por sexto mes consecutivo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y, según los datos que maneja la patronal Hostelería de España, los costes están subiendo a un ritmo mucho mayor cada año. Compuesto por una red más de 300.000 establecimientos, entre bares, restaurantes, cafeterías, colectividades, locales de ocio nocturno y alojamientos, la hostelería española goza de un modelo único en toda la Unión Europea y se ha consolidado como uno de los principales motores de desarrollo económico y social de España.