Casa Tarradellas eleva las ventas un 9% y supera los 1.500 millones

El fabricante de pizzas y embutidos Casa Tarradellas rebasa la barrera de los 1.500 millones de facturación. La compañía catalana comunicó este jueves su cifra de ventas de la campaña 2024, que se saldó con un incremento del 8,9% hasta los 1.501 millones de euros. La firma aflojó el ritmo de crecimiento frente al 18% de 2023 a medida que la inflación se relajaba durante la pasada campaña.

La empresa explica en la nota que durante el año pasado lanzó nuevas pizzas y optó por mejorar las existentes lo que, a su juicio, fue una de las razones de la subida de la facturación. En el último ejercicio también puso en marcha un nuevo almacén de materias primas y nuevas líneas de cárnicos, tanto de loncheados como de curados.

Entre las inversiones acometidas, la firma destaca un segundo molino que le permite moler 12,5 toneladas de trigo cada hora. El presupuesto de la obra, que ya está en servicio, fue de 25 millones de euros. Además, la firma también financió con recursos propios 29 proyectos de I+D que no detalla.

Casa Tarradellas cerró el ejercicio 2024 con 3.158 trabajadores, 264 personas más que el año anterior, lo que representa un crecimiento del 7%.

En el comunicado, la firma alimentaria no desglosa sus cifras de rentabilidad. Aunque las de 2024 no están todavía disponibles, la empresa dirigida por Josep Tarradellas Falgueras logró un beneficio de 34,29 millones de euros en 2023. Dobló las ganancias de 13,61 millones de euros de 2022.

Tanto en la campaña 2023 como en 2022, la firma catalana seguía dependiendo principalmente del mercado nacional, con más del 88% de la facturación generada dentro de España y poco más del 10% procedente de la actividad a nivel internacional. Uno de sus clientes más importantes es Mercadona, de la que es proveedor de una gama de productos, como las pizzas y parte de los embutidos.

Además, la compañía con sede en la localidad de Gurb (Barcelona) presume de no tener deuda financiera, con lo que –como realizó en 2024- financia todas las inversiones con su propio músculo. Ni en el año 2023 ni en 2022 la empresa repartió dividendos a sus accionistas, la familia Tarradellas.